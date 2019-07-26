أوروبا تحت المجهر

قلة ثقة

مما لا شك فيه إن نادي ريال مدريد الاسباني كان واحدًا من أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات الحالي.

إذ تعاقد مع مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز، وهذا كان مؤشرًا على رغبة إدارة النادي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز بالقيام بثورة كبيرة في تشكيلة الفريق بعد موسم “صفري” للمرينغي. بيد أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدأ يثير الشكوك ويزيد الغموض حول شكل الفريق في الموسم القادم. فمن خلال المباريات الودية التي لعبها ريال مدريد كان واضحًا أن زيدان لا يثق كثيرًا بالوافدين الجدد واستمر بالاعتماد على الحرس القديم الذي صنع معه كل النجاح. فمثلاً قدوم المهاجم الجديد يوفيتش والظهير مندي لم يغير من قناعات زيدان شيئًا.. فبنزيما ما زال المهاجم الأول للفريق ومارسيلو هو الاسم الذي من الصعب الاستغناء عنه في حسابات زيدان.. وهذا يشير إلى أن تشكيلة الريال للموسم القادم ستشهد إضافة البلجيكي هازارد وربما لاعبًا جديدًا في الوسط فقط (بوغبا مثال)، مما يعني أن الملايين التي دفعها بيريز لسلسة التعاقدات الجديدة ستذهب هباءً منثورًا!!.

مستقبل واضح

أشارت العديد من الصحف الإنجليزية المهتمة بالميركاتو إلى أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي أصبح قريبًا جدًّا من التعاقد مع لاعب وسط لازيو الصربي ميلكوفيتش سافيتش مما يعني أنه سيكون البديل الحتمي للنجم الفرنسي بول بوغبا الذي كشف عن رغبته في خوض تحد جديد.

لن يكون مستقبل بوغبا غامضًا.. فجميع المصادر تؤكد على وجود نادين فقط يسعون لكسب خدماته. ريال مدريد الاسباني أو يوفنتوس الإيطالي. وعلى ما يبدو أن الملكي هو الأقرب لضمه.

استغراب

كما كان متوقعًا خروج أبرز لاعبي اياكس الهولندي لأندية أخرى بعد موسم استثنائي قدم فيه الفريق الهولندي نفسه بشكل إيجابي.. دي ليخت انتقل ليوفنتوس ويونغ ذهب باتجاه برشلونة ومؤشرات تؤكد على قرب رحيل زياش المغربي ونيريس البرازيلي.. لكن هناك حالة من الاستغراب حول النجم الهولندي فان بيك الذي كان واحدًا من اهم أسباب نجاح الفريق.. فإلى الآن لا يبدو أن اسمه مطروحًا للانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

*نقلاً عن البلاد البحرينية