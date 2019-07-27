شباب «اليد» مرة أخرى

فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.. يواجه المنتخب المصرى لكرة اليد منتخب فرنسا، فى نصف نهائى كأس العالم للشباب تحت 21 سنة، فى إسبانيا.. ولا أستطيع توقع نتيجة هذا اللقاء، وهل سيصل منتخب مصر إلى نهائى كأس العالم أم سيكتفى باللعب على المركز الثالث.. لكن الذى أعرفه أن مصر وفرنسا كانتا فى مجموعة واحدة فى الدور الأول لهذه البطولة، وفى ختام هذا الدور فازت مصر على فرنسا بفارق خمسة أهداف.. وفى كل الأحوال، وأيًا كانت نتيجة مباراة اليوم، فسيبقى هذا الفريق ولاعبوه ومدربه ومسؤولوه يستحقون جميعهم تحية الفرحة والاحترام.. احترام سيزيد إن فازوا اليوم على فرنسا للمرة الثانية فى نفس البطولة ولن يقل إذا خسروا.. فقد سافروا أصلًا من القاهرة دون أن يراهن عليهم أحد.. وبعدما فازوا فى كل مباريات مجموعتهم، وتغلبوا على أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.. كتبت هنا أشكرهم وأشيد بهم وأعتذر لهم أيضًا لأنهم سافروا ولعبوا وفازوا دون أن يحفل بهم أحد أو يتابعهم بما يستحقونه من اهتمام.. واخترت الكتابة بعد نهاية دور المجموعات لأننى تخيلت وقتها أنهم لن يتجاوزوا دور الـ16 للبطولة.. وكنت أعرف أن الذين لم تستوقفهم الانتصارات سيهتمون فى حالة الخسارة ويلتفتون إلى كرة اليد وشبابها واتحادها.. فأردت تحيتهم وشكرهم قبل كل ذلك..

لكن المفاجأة أن شباب مصر فازوا فى دور الـ16 على صربيا.. وعدت أتخيل، ومعى هذه المرة كثيرون من خبراء ونقاد اللعبة فى أوروبا، أن مواجهة النرويج فى دور الثمانية هى نهاية مشوار مصر فى هذه البطولة، وأن هذا المنتخب الإفريقى سيبقى رغم ذلك صاحب واحدة من أكبر وأجمل وأهم مفاجآت هذه البطولة.. لكن لم يستسلم شباب مصر، وفازوا أيضًا على النرويج، وتأهلوا لما قبل نهائى البطولة.. وتحولت الفرجة على هؤلاء المصريين الرائعين وتصميمهم على الفوز على النرويج وحماستهم وتفانيهم حتى اللحظة الأخيرة إلى أحد أهم الدروس الرياضية المصرية والإنسانية أيضًا.. فلم يكن هناك أى حديث عن تمثيل مشرف، ولم تكن هناك اعتذارات ومبررات سابقة التجهيز ستُقال مع أول خسارة، ولم تكن هناك أى شكاوى من أى إهمال أو نقص إمكانات ورعاية وإعلانات.. إنما كان هناك إصرار منذ البداية على الفوز.. وأثبت شباب مصر أنه لا ينتصر إلا مَن أراد منذ البداية هذا الانتصار.



*نقلاً عن المصري اليوم