استثناء اسمه فريدة عثمان

هناك دائما استثناء لكل قاعدة.. وإذا كانت القاعدة العلمية التى تستند للتحليل الجينى تؤكد أن المصريين يمكنهم التفوق الرياضى فى الألعاب التى تعتمد على القوة والتحمل مثل رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة وليسوا مميزين فى الألعاب التى تعتمد على السرعة وتحتكم إلى الوقت مثل السباحة والجرى.. فإن فريدة عثمان هى الاستثناء المصرى لهذه القاعدة.. ومنذ يومين فازت فريدة بميدالية فى بطولة العالم للسباحة المقامة فى كوريا الجنوبية.. وكانت الميدالية البرونزية لسباق 50 متر فراشة سيدات.. وهى الميدالية الثانية لمصر فى تاريخ بطولات العالم للسباحة.. الأولى كانت قبل عامين فى بودابست وفى نفس سباق سباحة 50 متر فراشة.. وكانت فريدة عثمان أيضا هى صاحبة الميدالية قبل أن تفوز بالميدالية الثانية.. وهو ما يؤكد أنها الاستثناء لتلك القاعدة العلمية..

ولا أقصد بالاستثناء أن فريدة فازت أو تفوز بالمصادفة إنما أقصد أن البطلة المصرية بجهدها وإصرارها وإخلاصها وتدريباتها استطاعت تحقيق هذا الاستثناء لنفسها ولبلادها وأيضا للاتحاد المصرى للسباحة.. كما أننى بإصرارى على استخدام كلمة استثناء لوصف ما قامت به فريدة عثمان سابقا وما أرجو لها تحقيقه مستقبلا كان بقصد ألا نخدع أنفسنا ونتخيل أن نجاحات فريدة هى بداية عصر جديد للسباحة المصرية.. ففى البطولة نفسها فى كوريا الجنوبية.. لم يستطع أحمد أكرم التأهل للأدوار النهائية لسباق 1500 متر.. ومحمد سامى فى سباق 100 متر ظهر و200 متر تتابع.. وعلى خلف الله فى سباق 50 متر و100 متر حرة.. ويوسف القماش فى سباق 50 متر ظهر.. ومروان القماس قى سباق 800 متر حرة.. وعبدالرحمن سامح فى سباق 50 متر فراشة.. وفشلت فريدة عثمان نفسها فى الوصول لنهائيات سباق 100 متر حرة.. ولا أقبل التقليل من جهد كل هؤلاء الذين اجتهدوا وحاولوا وبذلوا غاية ما يستطيعونه من جهد وبلغ معظمهم الأدوار قبل النهائية ثم توقفوا نتيجة إمكاناتهم الجينية وقواعد العلم وليس بسبب تقصير منهم أو قلة إصرار وإرادة.. وهذه بالمناسبة ليست دعوة لعدم الاهتمام بالسباحة والالتفات لبطلاتها وأبطالها لكنها فقط دعوة لاحترام العلم وحقائقه وقواعده ونحن نقوم بتوزيع إنفاقنا الرياضى الأوليمبى.. فيبقى ويدوم اهتمامنا وإنفاقنا العادل والمنطقى على كل الألعاب مع نظرة خاصة للألعاب التى ينبئنا العلم بأنها هى التى ستسمح بانتصاراتنا وبطولاتنا.



*نقلاً عن المصري اليوم