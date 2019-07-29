شباب اليد الأبطال

تابعنا بصعوبة عن طريق الإنترنت مشوار منتخب الشباب لكرة اليد فى كأس العالم، الذى أقيم فى إسبانيا وانتهت مبارياته أمس، ولعبت مصر آخر مبارياتها أمام البرتغال على المركز الثالث. وربما الكثيرون من المصريين لم يتابعوا البطولة من أولها لأنها ليست كرة قدم ولتقصير الإعلام المقروء والمسموع والمرئى فى المتابعة والمساندة، اللهم إلا الأستاذ أحمد طاهر من جريدة الأهرام كان الوحيد المتابع، والذى نتابع معه أخبار البطولة. لعب أبناؤنا خمس مباريات فى دورى المجموعات، فازوا فيها جميعا وحصلوا على العشر نقاط، وتخطوا فى طريقهم فرنسا والسويد بتفوق، وانتقلوا إلى دورى الـ١٦ وفازوا بعد مباراة عنيفة على صربيا بفارق هدف واحد، وشبهت المباراة بالمعركة الحربية لعنفها وقوتها، وتقابلنا فى دور الثمانية مع منتخب النرويج، والكل يعرف تاريخ الدول الإسكندنافية (السويد- النرويج- الدنمارك) فى كرة اليد، وصمد أبطالنا، ورغم تأخرنا فى الشوط الأول عن النرويج بفارق هدفين، إلا أنهم استطاعوا تعويض الفارق، وأنهوا المباراة لصالحنا بفارق هدفين. وصعدنا إلى قبل النهائى لنقابل مرة أخرى منتخب فرنسا أبطال العالم،

وخان التوفيق أولادنا وفِى دقائق قليلة كانت قلة الخبرة تسيطر عليهم ولم يستطيعوا التحكم فى أعصابهم وفِى مجرى المباراة. ورغم براعة ومهارة المدير الفنى، طارق محروس، إلا أننا لم نفز بالمباراة وخسرنا بفارق هدفين. وأداء أولادنا فى هذه البطولة يجب جميعا أن نفخر بهم وبرجولتهم وبصمودهم، فقد لعبوا ٩ مباريات فى أقل من أسبوعين. ويجب على معالى وزير الشباب زيادة الاهتمام بهذا الفريق، خاصة أننا مقبلون على بطولة كأس العالم على أرض مصر فى ٢٠٢١، وعدد ليس قليلا من هؤلاء الأبطال سوف يكون ضمن المنتخب الأول. وتواصلت مع المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ولمست مدى الجدية فى التحضير لبطولة ٢٠٢١. وأن اتحاد كرة اليد يسير بخطى منتظمة، والدليل نتائج الفرق. والتوفيق لكل الاتحادات التى تحقق نتائج وتعلى من اسم مصر، فتحية لاتحاد السباحة ولاتحاد الاسكواش ولكل اتحاد يفوز ويرفع علم مصر.



*نقلاً عن المصري اليوم