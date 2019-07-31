"الميركاتو" الأوروبي في انتظار صفقات من "العيار الثقيل"

** سوق الانتقالات الصيفية في أندية أوروبا تهدأ أحيانًا وتشتعل في أحيان أخرى، ولكنها لم تكشف بعد عن كل أسرارها ومفاجآتها وغرائبها..

وإذا كانت هذه السوق أو "الميركاتو" كما يسميه الأوروبيون، تغلق أبوابها في إنجلترا يوم 8 أغسطس القادم عشية انطلاق الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فإنها ستستمر في إسبانيا وألمانيا وفرنسا حتى 2 سبتمبر القادم، بينما تختتم في إيطاليا يوم 23 أغسطس.. ولهذا مازالت الفرصة قائمة لإبرام صفقات جديدة ومشاهدة مفاجآت قد تكون من "العيار الثقيل"، خاصة إنه ما زالت هناك الكثير من الملفات مفتوحة حتى الآن، ولا يعرف أحد أين ستكون وجهة عدد من النجوم الكبار، وعلى رأسهم البرازيلي "نيمار دا سيلفا" لاعب باريس سان جرمان، والفرنسي "بول بوجبا" لاعب مانشستريونايتد والأرجنتينيين "باولو ديبالا" لاعب يوفينتوس و"ماورو إيكاردي" لاعب إنترميلان والدانمركي "كريستيان إريكسن" لاعب توتنهام.. وقبل كل هؤلاء الويلزي "جاريث بيل" لاعب ريال مدريد الذي أعلن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عن عدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد، وأسقطه تمامًا من حساباته, حتى رغم إصابة اللاعب "ماركو إسينسيو" بقطع في الرباط الصليبي خلال جولة الفريق في الصين، ولم يكتمل العرض المغري الذي تلقاه "بيل" من أحد الأندية الصينية؛ بل باء بالفشل في اللحظات الأخيرة.

ويعتبر موقف البرازيلي "نيمار" هو الأصعب فيما يتعلق بمسألة رحيله من باريس، ففي الوقت الذي أبدى فيه رغبته في الرحيل عن سان جرمان، وتحديدًا للعودة إلى برشلونة، كانت إدارة النادي الباريسي متشددة ورفضت أي عرض للاستغناء عنه يقل عن المبلغ الذي دفعته فيه وهو 222 مليون يورو، ورفضت أيضًا أية صفقات تبادلية بلاعبين آخرين، مثلما تردد أن البارسا عرض مقايضة "عثمان ديمبلي" و"كوتينيو" مقابل "نيمار"، ومبلغ من المال فوقهما..

وفي الوقت نفسه لا يستطيع برشلونة تدبير المبلغ نقدًا؛ لأنه سيدخل وقتها في مخالفة اللعب المالي النظيف، الذي يعاقب عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأيضًا الاتحاد الأوروبي.

وعندما حاولت إدارة ريال مدريد من قبل التفاهم مع إدارة باريس على مبادلة "نيمار" بـ"جاريث بيل"، رفض الباريسيون أيضًا العرض، ما جعل ملف نجم السامبا الشاب بالغ الصعوبة والتعقيد؛ لأن تدبير مبلغ انتقاله لا يقدر عليه أي ناد أوروبي كبير..

ولهذا لا يزال الملف مفتوحًا، وربما تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة تعيد الأمل في إمكانية عودته لبرشلونة.

وإذا كان "الحراك" الإيجابي في سوق الانتقالات الصيفية قد شهد عدة صفقات ناجحة، أبرزها انتقال البلجيكي "إيدن هازارد" لاعب تشيلسي إلى ريال مدريد، أو انتقال الهولندي الشاب "فرينكي دي يونج" من أياكس أمستردام إلى برشلونة، أو حتى انتقال المدافع الهولندي "ماثياس دي ليخت" من أياكس إلى يوفينتوس تورينو الإيطالي، فإن أحدًا لا يمكنه التنبؤ بما يمكن أن يحدث بالنسبة للصفقات الأخرى المهمة خلال الفترة المتبقية من "الميركاتو"، في ظل مغالاة بعض الأندية في أسعار لاعبيها، ومنها على سبيل المثال نادي برشلونة الذي يطلب 120 مليون يورو للاستغناء عن البرازيلي "فيليبي كوتينيو"، ما جعل الكثير من الأندية – ومن بينها ناديه السابق "ليفربول" – للعزوف عن الدخول في منافسة على هذه الصفقة..

وهناك أيضًا حالة "بول بوجبا" الذي يطلب ناديه مانشستر يونايتد مقابل بيعه مبلغ 200 مليون يورو، برغم أنه كان قد اشتراه من يوفينتوس عام 2016 مقابل 105 ملايين يورو فقط !..

ومع ذلك فإن الصراع والمنافسة على أشدهما بين يوفينتوس وريال مدريد للفوز بصفقة "بوجبا" مع محاولة دفع ناديه مانشستر إلى تقليل مقابل بيعه.. والمحاولات مازالت مستمرة.

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وهناك حالة النجم الأرجنتيني "ديبالا" لاعب يوفينتوس، والذي يسعى باريس سان جرمان لضمه وينافسه في ذلك نادي مانشستريونايتد، ولكن الأمر لم يتضح بعد؛ نظرًا لأن "اليوفي" يتمسك بالحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو مقابل بيعه، أو إدخاله في صفقة "بول بوجبا".

أما الأرجنتيني الآخر "ماورو إيكاردي" لاعب نادي إنتر ميلان الذي وضعه رسميًا على قائمة الراحلين منذ يوم 6 يوليو الماضي، بعد عدة أشهر من التوتر في العلاقات بين النادي وبين زوجة اللاعب ووكيل أعماله، فقد أصبح في انتظار الخلاص في أي وقت خلال "الميركاتو"، وكان اسمه قد تردد أكثر من مرة قبل مجيء "زيدان" للريال، ثم توقف الحديث عنه بعد عودة المدرب الفرنسي، الذي يرى أنه لن يكون مفيدًا للفريق في ظل وجود "كريم بنزيمة" رأس الحربة الأساسي و"إيدن هازارد".

وتشير آخر الإنباء إلى أن نادي نابولي هو البديل المناسب لـ"إيكاردي" إذا ما وافقت إدارة "الذئاب" على دفع مبلغ الـ 60 مليون يورو التي تطلبها إدارة الإنتر.

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وهناك نجم آخر هو الدانمركي "كريستيان إريكسن" الذي كان له تصريح عقب خسارة فريقه توتنهام من ليفربول في نهائي دوري الأبطال "الشامبيونزليج"، قال فيه: "أشعر بأنني في مرحلة من مسيرتي الكروية تتطلب مني البحث عن تحد جديد في مكان آخر".. ومن وقتها مازال وضع هذا اللاعب كما هو لاعبًا مع السبيرز، ولم يحرك ساكنًا في سوق الانتقالات، في ظل محاولات ناديه من جهة أخرى لإغرائه بالبقاء من خلال رفع راتبه ومد عقده.

وكانت هناك شائعات تشير إلى رغبة ريال مدريد في ضم هذا اللاعب، ولكن "زيدان" لم يتحمس لمجيئه وفضل التركيز على "بول بوجبا"، وبرغم ذلك مازالت الصحف الإسبانية تتحدث عن "أريكسن" على اعتبار أنه أحد الحلول البديلة في حالة فشل صفقة "بوجبا".

ويطلب توتنهام من جانبه مبلغ 70 مليون يورو فقط؛ لأن عقد هذا اللاعب ينتهي في يونيو المقبل، وتلك هي آخر فرصة للحصول على فائدة مالية من وراء بيعه؛ لأنه سيصبح حرًا اعتبارًا من الشتاء المقبل.



*نقلاً عن بوابة الأهرام المصرية