الصفقات تحتاج «مدرب»

رفض رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور الاستسلام لضياع درع الدورى وخسارة القمة ودخل فى سباق مع الزمن لتهدئة الجماهير وحسم التعاقد مع 10 لاعبين دفعة واحدة، بينهم 6 لاعبين جدد متميزين وإعاد 4 آخرين من لاعبو النادى السابقين.

لا خلاف أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى صفقة رائعة ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى هم ثلاثى يسد الثغرة الكبيرة فى حراسة المرمى والثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بنشرقى وإسلام جابر، من المقاصة جميعا صفقات جيدة.

وأيضا قرر عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» من الاحتراف فى اليونان مهم لحاجة الأبيض لقائد فى الملعب والفهد الأسمر مناسب لذلك، ومصطفى محمد المهاجم الشاب العائد من الإعارة بالطلائع يحل أزمة الهجوم العقيم ومحمد عبد الشافى مهم كلاعب خبرة فى مركز الظهير الأيسر يساعد عبد الله جمعة الذى يلعب منفردا مضغوطا.

الصفقات كلها جيدة ومنطقية ومفيدة للزمالك لكن تحتاج مدربا أجنبيا كفئا يستطيع توظيف اللاعبين بشكل جيد، ويكون مرنا فى التعامل مع الانتقادات لعمله وليس عنيدا مثل جروس الذى امتلك لاعبين كثيرين متميزين، واعتمد على عدد قليل حتى انهار البعض وتعرض للإصابات، وكانت النتيجة غيابات فى مباريات مؤثرة أو تجميد آخرين لم يشاركوا مثل أيمن حفنى وزيزو ومحمد حسن وغيرهم.. القصة مش صفقات بس لازم مدرب كويس يعمل بدعم كامل من الإدارة.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية