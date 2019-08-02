شعـــار النجمــــة..

طُرح العديد من التساؤلات حول الشعار الجديد لنادي النجمة من قبل الاخوة في النادي او من عشاقه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من القروبات، واغلبها من المؤيدين للشعار، خاصة وانهم تربطهم علاقة وطيدة بالحصان الابيض على مدى سنوات طويلة... رغم كوني محسوبا على الوحداوية والانتماء للعربي، حيث عشقت هذا النادي منذ اواخر الستينات، وربطتني به وبالاخوة السابقين علاقات اخوية وطيدة، حتى اعتبرني الكثيرون من ابناء الحورة ولست محرقاويا ولدت وترعرعت في المحرق، ولعبت للنهضة ونادي البحرين، ودرست في مدارس المحرق، وعشت فيها اغلب حياتي.. هذا للعلم فقط وحيث انني تشرفت بالعمل كأمين سر لنادي الوحدة لمدة تسعة اعوام، منها سبعة مع طيب الذكر السفير حاليا وزير الشباب والرياضة والاعلام الاخ الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وعامان مع الاخ المحافظ الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، لا بد لي ان اذكر وبكل صراحة انني من محبي وعشق هذا النادي.

لذلك فضلت عدم الادلاء بأي رأي حول موضوع التغيير في الشعار رغم اعتزازي بكوني عضوا في هذا النادي لكنني لم أجدد العضوية.. أعود لموضوع الشعار وتغييره واذكر الاخوة الذين لايزالون يحاربون ويصارعون من اجل فك الدمج، على الرغم من السنوات التي قضت، وجاء جيل جديد من الاعضاء خلال هذه السنوات، واختفى جيل من ابناء الاندية الثلاثة، وما قبلهم من اندية، اندمجت تحت المسمى الثلاثي للدمج الحالي...

اذا كان العشق في القلب للمسمى، فما يفيد أي شعار يوضع لذلك من حق هؤلاء الحاليين تغيير ما يرونه مناسبا رغم الخطأ الذي وقعت فيه وزارة الشباب والرياضة من البداية بابقاء المركزين، على الرغم من اختلاف التوجه فيهما، فالأول مركز راس الرمان وضعه يختلف وعمله ايضا، وتشعر بالسعادة حينما تدخل فيه والانتماء اليه من ابناء راس الرمان التي انجبت العديد من النجوم خلال السنوات الماضية ولكنها ركزت في الفن والحياة الاجتماعية، ما انجح مسيرة المركز، اما مركز القادسية الذي ظل محتفظا بالشعار ولم يشر إليه موضوع النجمة رغم الامكانات التي استفاد منها النجماوية من النادي والمتمثلة في الصالة الرياضية والمجمع الاستثماري، الا ان هذا المركز ظل مرتبطا بعدد لا يتجاوز 23 عضوا اذا لم يكن اقل، وبرز منهم عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة الذين حرصوا على اقامة الانشطة والفعاليات التي تتماشى مع توجهات هذه الجماعة، ولا يفوتني ايضا الاشارة إلى ان هذا النادي - والمقصود طبعا القادسية - كان له دور فعال في العديد من الانشطة الرياضية، وخاصة كرة اليد التي كانت الضلع القوي في المنافسة.

اعود من جديد واذكر واتمنى ان يضع الجميع يدهم في يد واحدة تحمل شعار الاخوة والولاء والانتماء لهذا الوطن، بعيدا عن القيل والقال، فالوضع اختلف واختلفت الاسماء والحضور، وبقي ما يمكننا ان نطلق عليه العمل وفق اللوائح والقوانين؛ فالاجتماع الذي عقد للجمعية العمومية معتمد رسميــا من وزارة الشباب والرياضــة، واصبــح الشعار الجديد معتمدا من تاريــخ عقد الاجتماع والامر متروك لكــم، وقــال «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». صدق الله العظيم.

*نقلاً عن الأيام البحرينية