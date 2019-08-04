الشارع الكروى «لن يحكم»

لا حديث فى الشارع الكروى إلا عن اختيار لجنة لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، حتى إعلان موعد لانتخاب مجلس إدارة جديد للجبلاية، وكذلك اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى خلفا لأجيرى.

الاجتهادات لا تنتهى فى المواقع الإلكترونية والصحف عن المرشحين لدخول اللجنة المنتظرة لإدارة الكرة المصرية فى الفترة العصيبة القادمة ما بين نجوم كرة سابقين أو مسؤولين سابقين فى هيئات رياضية وكمان السوشيال ميديا فيس بوك وتويتر، الكثير يروجون لأسماء من الأصدقاء لعل وعسى يكون ذلك مؤثرا فى اختيارهم.

الواقع والحقيقة فى اتجاه واحد فقط وهو وزارة الرياضة تنتظر وصول وفد الاتحاد الدورى لكرة القدم للقاهرة للتعرف على كافة الأمور فى اتحاد الكرة، ووضع خريطة عمل للجنة المؤقتة المنتظرة بالجبلاية، وهذا ما يسير عليه وزير الرياضة أشرف صبحى حتى تسير كل الأمور فى طريقها الصحيح، ثم بعد ذلك سيتم حسم كل الملفات الشائكة التى تحيط بالاتحاد وعلى رأسها اختيار مدير فنى جديد للمنتخب الوطنى من بين الأسماء التى ترددت على الساحة فى كل الأماكن، والاختيار لن يكون عشوائيا، ولن يكون الشارع هو صاحب القرار، بل وفقا لمعايير وحسابات محددة.

*نقلاً عن اليوم السابع المصرية