حازم إمام ومعاداة الزملكاوية؟

هل اكتسب حازم إمام أحد أساطير نادى الزمالك عبر تاريخه عداوة جماهير القلعة البيضاء لمجرد كلمة حق قالها؟.



حملة واسعة ومغلوطة تلك التى يشنها البعض ممن يدعون أنهم من جماهير الزمالك ضد حازم إمام واتهامهم له بمحاولة كسب ود جماهير الغريم التقليدى النادى الأهلى، بعد تصريحاته التى اختار فيها الأهلى كأفضل ناديا ولاعبه التونسى على معلول أفضل محترف، على حساب مواطنه فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض.



ما قاله حازم إمام جاء فى سياق عمله كمحلل، وهى وجهة نظره بصرف النظر عن انتمائه.. فعندما يقول أن الأهلى هو الأفضل لفوزه بالدورى، فهذه حقيقة يجب أن يسلم بها الجميع بصرف النظر عن انتمائهم لأن العبرة بالنتائج، فالبطل هو من يكسب ويصعد لمنصات التتويج وبالتالى يستحق أن يكون الأفضل.



إذا لم تقبل الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، فاعرف أنك متعصب والتعصب معروف أنه أعمى.. فلا تترك نفسك للهوى حتى لا تغيب عنك الحقيقة وترى نفسك فى ظلمات تقيم على أساسها الباطل انطباعك عن الأشخاص.



أليس لـ"حازم إمام" رصيد عند الجماهير البيضاء، حتى تدرك ويتملكها اليقين أنه فى يوم من الأيام لن يقدر على مهاجمة الكيان الذى ينتمى له وتربى بين جدرانه أبا عن جد.. ألا يعلم هؤلاء المهاجمون أن حازم إمام والده حمادة إمام وجده يحيى إمام الذين تعاقبوا على صنع اسم وتاريخ الزمالك.. أى تناقض هذا تتعاملون به!!!.



هل يرغب هؤلاء المنتقدون أن يظهر حازم إمام فى صورة المنافق الذى يدعى أشياء لم تحدث لمجرد أن ينال رضاهم ويكتسب بطولة زائفة مثل غيره.



نهاية.. بالتأكيد أن ما حدث من بعض جماهير الزمالك تجاه حازم إمام، سيكون سحابة صيف وهتعدى، وعندما يدرك هؤلاء وعيهم ويستعيدون عقولهم ويستعدون لتقبل وجهات النظر وآراء الآخرين خصوصا عندما تأتى من نجم كبير معروف عنه النزاهة والاحترام، سيصلون إلى الحقيقة التى تحافظ على الزمالك من الانقسام بين أبنائه ويدعون لوحدة الصف ويحافظون على رموزهم.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية