«تويتة» زكريا

مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، خرج عن صمته ووجه رسالة مثيرة غامضة على صفحته الشخصية بموقع التواصل «تويتر»، ترجمها فقط العالمون ببواطن الأمور فى فريق الكرة بالقلعة الحمراء، وفسروا بأنها بداية مسلسل الخروج بمشكلة من بوابة الأهلى عقب استبعاده من القائمة الأفريقية الحمراء.



علاقة زكريا بالأهلى متوترة منذ فترة، وتحديدا علاقته مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ليست على مايرام، وكان يتمنى اللاعب الاستمرار فى الأهلى، وانتظر أن يكون الفوز بالدورى والتفوق على الزمالك بوابته لصفحة جديدة والعودة للحسابات الفنية للاسارتى، لكن الاستبعاد من القائمة الأفريقية أكد له وجود قرار بالإطاحة به خارج الأسوار الحمراء، وكتب على تويتر «الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شىء غير المشاهدة.. مفيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدى الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال».



مؤمن زكريا كان فى الزمالك ورحل فى صفقة مثيرة للأهلى، أجاد كثيرا وابتعد كثيرا، وفى كل الأحوال هو لاعب مثير للجدل، الذين يحبونه يتمنون له مشوارا مختلفا كله تألق وينصحونه بالاستقرار، لكن التويتة الأخيرة تجعله فى سكة غامضة.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية