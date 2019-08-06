طلبات عاجلة فى الدوري الجديد .. مين هيحلها؟!

مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الجديد فى الدوري المصري، عقب الإعلان عن موعد بدايته فى 19 ديسمبر المقبل، بدأت تظهر مطالب الأندية المشاركة فى المنافسات فى اتجاهات مختلفة، والجميع يتحدث عن هذه المطالب باعتبارها حقًا أصيلا له يتوجب تنفيذها.. لكن هنا المشكلة ليس فى طلبات هذه الأندية، المشكلة فى من سيتجاوب مع هذه المطالب ويسعى نحو تطبيقها على أرض الواقع، ونحن فى الوضع الحالى الذى يدير فيه اتحاد الكرة شخص واحد هو ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية.

طلبات الأندية تتزايد يوما بعد الآخر، وأن تصدرها مطلب عام يتمثل فى ضرورة عودة الجماهير للمباريات وهو المطلب الأغلب للجميع، ومعه ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة المباريات فى الملاعب المختلفة عن طريق اتحاد الكرة، بعد أن أعلنت الجبلاية أن الموافقات الأمنية واجب الأندية.

وعلى الصعيد الفئوى ظهرت أيضا مطالب متنوعة وخاصة لبعض الأندية، وأجتمع الكثير حول مطلب معين يعد النادى المصري البورسعيدى طرفا أصيلا فيه، وأعلن ناديى الاسماعيلى وأسوان موقفهما فى ذلك بشكل صريح، إذ رأى الدروايش ضرورة خوض كل ناد لمبارياته على ملعبه من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ، دون أن يذكر المصري ولكن الجميع يعلم أن النادى البورسعيدى هو المقصود.. وجاء أسوان ببيان يعلن فيه رفضه تماما خوض مباراتى المصري فى برج العرب، وأضاف النادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة طلبا آخر ، يتمثل فى خوض مبارياته على ملعبه فى أسوان بالنهار بسبب تكلفة الأضواء الكاشفة التى تصل إلى 1200 جنيه فى كل مباراة وهو الذى ميزانيته لا تتحمله، وهو مطلب قد يضع أغلب أندية الدوري فى مأزق خوض المباريات فى درجة حرارة عالية للغاية ستؤثر سلبا على الأداء.

وبالتأكيد مع مرور الأيام لحين موعد انطلاق الدوري سيظهر الجديد من مطالب الأندية والتى لابد أن تجد صدى لدى المسئولين وضمان توفير كافة الاحتياجات الطبيعية لكل الأندية حتى نرى بطولة قوية و منافسة تنتج لاعبين جدد لدعم المنتخب الوطنى الذى مازال يبحث عن مدرب يحتضنه فى حالة الضياع التى يعيشها منذ وكسة أمم أفريقيا 2019.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية