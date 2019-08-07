شيكابالا والفرصة الأخيرة

شيكابالا عاد للزمالك، وأكد أنه سيفتح صفحة جديدة، ويعتبر عودته هذه المرة أهم خطوة فى حياته ومشواره الكروى، ورغم حالة الجدل والانقسام حول جدوى انضمامه للأبيض إلا أن هناك قناعة كبيرة لدى مسئولى الزمالك أنه سيكون إضافة قوية للفريق فنيًا ومعنويًا.



أهم شىء فى عودة شيكابالا هو أن يكون اللاعب تعلم الدروس الكثيرة التى مر بها ويدرك أنه أهدر الكثير والكثير من الفرص التى أتيحت له ويعلم أن هناك كثيرين راهنوا عليه فى مرات عديدة وخاب ظنهم وارتكب الفهد الأسمر أخطاء متكررة وسلوكياته كانت سببًا فى رحيله عن كل الأندية التى انضم لها لأنه لاعب مزاجى ليس له كتالوج ولا أحد يعرف متى يخرج عن القطبان ويضرب لمبة فى الكلوب.



شيكابالا موهبة كروية لا خلاف عليها ولولا الأزمات التى عاشها لكان فى مكان آخر ضمن الصفوف الأولى للنجوم التاريخيين للكرة المصرية، واستمراره حتى الآن فى الملاعب لأنه يمتلك قاعدة ليست بقليلة من العاشقين لموهبته ودائمًا ما تتعاطف الإدارات الزملكاوية مع شيكابالا وتوافق على عودته أملا فى انصلاح أحواله.



وهذه المرة مرتضى منصور رئيس الزمالك يراهن على شيكابالا، وكمان حالة الود بين شيكا وأمير مرتضى المشرف على الكرة، كلها مؤشرات تعد دفعة معنوية للفهد الأسمر للنجاح، والجماهير تنتظره وعليه أن يفهم أنها الفرصة الأخيرة.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية