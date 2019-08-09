صفقة مميزة للرفاع

تلقى الوسط الرياضي بشكل عام، والرفاعي بشكل خاص، الخبر المفرح الذي أعلن عنه الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع بالتعاقد مع منظمة خالد بن حمد الرياضية HKH SPORTS التي يملكها نجل جلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس اللجنة الأولمبية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك في صفقة مميزة وصفت بأنها الأعلى في تاريخ الأندية المحلية وكرة القدم البحرينية، خاصة أن العقد مرتبط لمدة ثلاثة مواسم يعلن عنها مرة واحدة، وهذا ما يحدث نادرًا. لذلك فقد اعتبر الكثيرون أن هذه الصفقة المميزة بداية لانطلاقة جيدة نحو الاحترافية في الأندية بطريقة تستطيع ان تبعدها عن العجز المالي الذي تعاني منه أغلب الأندية في ظل عدم وجود سقف أعلى للاعبين المحترفين، ما يؤدي إلى وجود عجز مالي كبير في تسابق الأندية نحو التعاقد مع لاعبين مميزين تتكبّد من خلالها مبالغ مالية طائلة!!

لا شك أن سعي رئيس نادي الرفاع الشيخ عبدالله بن خالد عبدالله آل خليفة قد لعب الدور الكبير في تحقيق هذه الصفقة التي تعتبر مميزة، كما أشار إلى أن مجلس الإدارة سعى ويسعى إلى الاهتمام باللعبة والفريق؛ في سبيل الحرص على ما تحقق من إنجازات في الموسم الماضي الذي كان موسمًا مختلفًا تمامًا في تاريخ نادي الرفاع منذ بداية التأسيس، وذلك بتحقيق ثلاث بطولات لأول مرة في تاريخ مسابقات اتحاد كرة القدم، وهي كأس الملك (أغلى الكؤوس) ودوري ناصر بن حمد في نسخته الأولى، ليسجل اسمه بحروف بارزة في تاريخ المسابقة، ما سيعطي الإدارة والفريق حافزًا للاستمرار في القمة، خاصة أن الفريق لديه مشاركة خارجية تتمثل في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وكل ذلك تحقق تحت قيادة المدرب الوطني الكابتن علي عاشور الذي استطاع أن يعيد البسمة للرفاع والرفاعية بعد غياب تسعة مواسم، وهو إنجاز يحسب له.

إن سعادتنا بحرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تولي هذه الصفقة هي بلا شك ضربة معلم تحسب له شخصيًا، خصوصًا في ظل التوجه الرياضي الكبير الذي انتهجته في الاهتمام بالرياضة والرياضيين، والنجاح الذي حصل عليه اتحاد الألعاب القتالية التي بدأت تلقى قبولاً جيدًا لدى الشباب البحريني وحققنا خلالها العديد من البطولات في المشاركات التي وضعت اسم مملكة البحرين على رأس القائمة للاتحاد الدولي للعبة.

شكرًا لسمو الشيخ خالد بن حمد على هذا الدعم الذي نتطلع من خلاله إلى حرص شركات ومؤسسات أخرى على دعم الرياضية والرياضيين، وتحقيق النتائج التي تسعدنا وترفع اسم مملكتنا الغالية في المحافل الخارجية.

*نقلاً عن الأيام البحرينية