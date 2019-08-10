قرارات.. فى الطريق الصحيح

اتحاد الكرة فى الطريق الصحيح إذا استمرت آليات العمل بهذا الشكل الذى يتم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة من اتخاذ قرارات بدون أى حسابات أو مجاملات.



باختصار مع رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، يدير ثروت سويلم ورؤساء اللجان ماكينة العمل بشكل طبيعى وفقًا للوائح، وبدون أى استثناءات لأى ناد أو مدرب أو لاعب.. فكان حصد ملايين الجنيهات من مديونيات الأندية عندما تم تجميد القيد لها، وانتهت مشاكل العديد من اللاعبين مع الأندية بعد خروج القرارات للنور، وكمان الحكام الذين يتجاوزون فى حق مسؤولين باللجنة تم ملاحقتهم بشكل جاد وخضعوا للتحقيق فبدأ يظهر الانضباط بنسبة كبيرة.



وخلال الأيام الماضية تم اتخاذ قرارات قوية أراها ستكون تاريخية ومؤثرة أهمها عدم استقدام حكام أجانب «عمال على بطال» وهذا يعيد للتحكيم المصرى هيبته.



وكمان قرار الجبلاية الأخير، توثيق عقود المدربين مع الأندية لحفظ الحقوق ومنع أى مدرب من العمل فى أكثر من ناد فى الموسم الواحد، وهو القرار الذى طال انتظاره ويحافظ على الاستقرار فى الفرق بعيدًا عن ملاعيب السماسرة ويمنع ظاهرة تجول المدربين بين الأندية بدون معايير واضحة وينهى احتكار عدد من المدربين التواجد فى الأضواء ويفتح الباب أمام الكثيرين من المدربين الشباب. قرارات يراها البعض عادية لكنى أراها ثورية فى الطريق الصحيح.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية