الاحتراف بـ الحروف والأولى = ترجمة الأوراق

لجنة بـ5 أسماء، تغييرات فى 10 أسماء، تصورات لـ 5 لجان!

وكلام.. وكده عن ضرورة التغيير والتطوير فى كرة القدم ببير مصر؟

صدقونى.. لا تغيير الأغلب الأعم من الأسماء، ولا حتى استحضار اسماء جديدة.. هو الحل؟!

صدقونى.. كمان مرة الاصلى فى التغيير يحتاج جهد كبير.. وليس وقت طويل.. آى نعم جهد كبير.. مش وقت طويل؟!

عارفين.. هذا الجهد بضمن تحول اللعبة المجنونة الى صناعة عظمى تقدم الكثير والكثير للبلاد والعباد!

طيب عارفين كمان.. الاصلاح سهل!

الكوره.. أمن قومى.. واستثمار وبيزنس يا شطار!

الكورة = فرص عمل للشباب حوالى 100 ألف فرصة عمل سنويًا.. أى والله كده، بشرط أن يكون المنتقدم يمتلك لغة حقيقية بدرجة جديد جدًا على الاقل .. ماشى!

عند حضراتكم كمان.. خروج 30 الى 50 لاعب ثمن = نصف الى مليون يورو وعمره

17 سنه على الاكثر .. عارفين ده إيه !؟

يعطى مؤشر على دخول العملات الصعبه عبر صناعه الكره المصريه .. ببساطه 20 لاعب بس = دخلهم من العملات ما يضخه نصف مليون شاب يعملون بالخارج .. أى والله !!

الاصلاح يا ساده .. يجب أن يبدأ بـ طبع نسخه من " تراخيص و أوراق و تشكيلات الاداراة فى اتحادات مثل المانيا و فرنسا و أيطاليا و أسبانيا وقبلهم أنجلترا !

عارفين ليه يا أفندم !؟

بكل وضوح لان لادارة باحتراف وعاملين يتقاضون رواتب " روابط الاندية " .. للبيع و الشراء ، كلها نسخه واحده ، فلا فضل الاتحاد أهلى على أخر إلا بالعمل و المكاسب .. والترجمه واحده لكن بكل لغات العالم !؟

أذن المطلوب أن نعرف من الترجمه الاتى : كيف يدار الاتحاد !؟

يعنى عدد الاعضاء المنتخبين .. وبالطبع لا يعملوا كمحترفين لانهم يضعوا أستراتيجيات !

أما أدارة المسابقات فليس بها " هواه " !؟

رابطة أندية " البريميرليج " الى = " الايجيبشان ليج " وشغلها أن يكون مدخول الدورى و الانديه عالى ةلان العاملين فى التسويق وكده فرسان و أجورهم غاليه !

أكيد سنجد فى كل الاتحادات أنه لا مكان لمن يعمل فى عده وظائف .. فيها حاجة دى !؟

تخيلوا ..فيه عاملين فى الكوره معاهم " تفرغ وظيفى " .. أى والله كده !؟

فى كل الاحوال سنواصل تقديم النموذج .. وننتظر التطبيق .. فى المره الجايه نطلعكم على الارقام الماليه .. وحكايات الاندية التى لا يمكن أن تلعب " دورى عام محترف " .. لكنها موجودددده !!



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية