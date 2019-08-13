رسالة لرابطة المحترفين

نأمل أن تستمع رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم إلى آراء الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، حول السلبيات العديدة والتي تعتبر طاردة داخل ملاعب كرة القدم، ومؤثرة بشكل كبير جداً تجاه عزوف الجماهير عن المدرجات.

نحترم مساعي الرابطة والأندية والاتحاد الساعية نحو بحث حلول غياب الجماهير عن المدرجات، ولكن بدلاً من التنظير واللف حول الأسباب وعقد الورش وغيرها من الأمور، لا بد أولاً من سماع صوت أصحاب الشأن.

ربما لو ركزت الرابطة على تعليقات الجماهير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لوجدت السلبيات التي يمكن أن تتحول إلى حلول مناسبة جداً، وهناك آراء هامة من جماهير تتواجد في المدرجات على الرغم من كثرة السلبيات الطاردة.

أولاً يجب أن نعترف أن مستوى الدوري المحلي غير جاذب للجماهير إطلاقاً، لذلك يجب أن نقوم بتوفير أشياء جاذبة بداية من توزيع الجوائز والاستفادة بشكل أكبر من الرعاة، وأيضاً الاستفادة من تجارب الألعاب الأخرى التي تحظى بحضور مميز جداً مثل التنس وسباقات الخيول.

الأمر الآخر المؤسف.. أن العديد من الأشياء ممنوعة داخل الملعب، من مشروبات ومأكولات والعديد من الأمور الموجودة في مختلف ملاعب العالم، ولكن لدينا هناك أمور قليلة متاح دخولها، وللأسف الشديد لا يمكنك تناولها لرداءتها.

أيضاً لا ننسى كمية الازدحام في الأماكن القليلة المتاحة لشراء الأشياء «المحدودة»، إضافة إلى زيادة الأسعار داخل الملعب بصورة كبيرة جداً، وكلها عوامل بسيطة ولكنها «طاردة».

لذلك تجد المشجع يفضل التواجد في منزله أو المقاهي لحضور المباراة وتناول ما شاء من مرطبات، وحضور المباراة في أجواء جاذبة أكثر من الملعب.

كرة القدم والملاعب «ثقافة» عالمية وأفضل وسيلة ترفيه شعبية، ويجب علينا العمل نحو توفير بيئة جذابة داخل ملاعبنا سعياً لإعادة الروح إلى المدرجات.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية