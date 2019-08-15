<< لقاء الأهلي مع بيراميدز بعد غد السبت في دور الـ16 لكأس مصر من المؤكد أنه سيكون (مثيراً جداً).. بعد التعديلات الكثيرة التي دخلت علي صفوف الفريقين.. وأعتقد أن جون أنطوي وإسلام عيسي نجمي بيراميدز الجديدين يجب التعامل معهما بحذر شديد من جانب دفاعات الأهلي لأنهما مصدر الخطورة الحقيقي لبيراميدز في الموسم القادم وفي بطولة الكونفيدرالية.

<< أحمد حمودي لاعب يمتلك مهارات عالية.. و(طموحاً محدوداً جداً) .. لذلك لم ينجح في الزمالك ولا في الأهلي .. وليس صحيحا ما ذكره أنه لم يحصل علي فرصته في الناديين الكبيرين.. فقد حصل علي فرص عديدة ولم يستفد منها ولم يعبر عن نفسه.. رحيله عن القلعة الحمراء مصلحة للطرفين خاصة أنها انتهت بالتراضي بعد تنازله عن مستحقاته لدي الأهلي علي طريقة (أراح واستراح)!

<< رباعية الأهلي في شباك فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان (المتواضع جداً) وحديث العهد بكرة القدم لم تشفع للاعبين ولا الجهاز الفني.. ووجهت له الجماهير انتقادات حادة للأوروجواياني لاسارتي لعدم تجربة الثلاثي المنضم حديثا للأهلي أليو ديانح المالي ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولي .. باعتبار أنها مباراة سهلة وكانت فرصة لتجربتهم وانسجامهم تدريجيا مع الفريق.

<< إضاعة الفرص السهلة بطريقة (صدق أو لا تصدق).. من المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي تحتاج لوقفة مع اللاعب الذي أصبح لديه حالة من (عدم الثقة و اللامبالاة) التي يجب علاجها حتي لا ينفض عنه جمهور الأهلي الذي تستفزه هذه الفرص السهلة.. ولن يطول الصبر علي أزارو أكثر من ذلك!

<< الخلافات الحادة بين مؤمن زكريا وإدارة الأهلي وصلت إلي (طريق مسدود).. خاصة بعد رفض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاجتماع به، بما يؤكد أن الأهلي أغلق هذا الملف ولم يعد بحاجة إلي (مشاغبين)!

<< فوز بيراميدز علي إيتوال الكونغولي في بداية مشواره الإفريقي بالكونفيدرالية برباعية مقابل هدف بداية طيبة خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين علي رأسهم البرازيلي كينو .. ولكن انضمام جون أنطوي وأحمد علي يعتبر مكسبا كبيرا وقوة هجومية ضاربة.

<< نجاح الجونة في ضم عمرو بركات بطريق البيع النهائي من الأهلي بعد أن كان معارا لسموحة (مكسب كبير) للجونة الذي يدعم صفوفه بطريقة ممتازة .. حتي اللاعبين الذين استعارهم من الأهلي نجحوا في ظهور الفريق بصورة متميزة في الموسم المنتهي، وحافظوا علي استمراره في الدوري الممتاز خاصة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق.

<< الزمالك مطالب ببداية قوية وفوز عريض غدا الجمعة علي ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا باستاد الجيش ببرج العرب .. حتي يؤكد أن الصفقات التي ضمها ناجحة وإيجابية وكان الفريق فعلا في حاجة إليها وأنهم عناصر ستأخذ الفريق الي طريق البطولات، ولن يكون مصيرهم دكة البدلاء ثم الاستغناء عنهم!

*نقلاً عن الوفد المصرية