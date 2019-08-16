السقوط الآسيوي مستمر

إلي متى ستبقى آسيا عصيّة على أنديتنا؟ وإلي متى سيبقى الحديث عن زعامة أندية القارة مجرد أضغاث أحلام؟، ومتى ستصحو أنديتنا من سباتها العميق وتتذكر أننا كنا نتزعم القارة في يوم من الأيام؟، وهل بالإمكان أن تعود أنديتنا لقمة الهرم الآسيوي، أم أن ما حدث مع العين في 2003 غير قابل للتكرار؟



كل تلك التساؤلات وعلامات الاستفهام كانت حاضرة أمام الجماهير الإماراتية، وهي تشاهد خروج الممثل الوحيد والأخير لأندية الإمارات، بعد أن اكتفى الوحدة بدور 16 كأقصى ما يمكن أن تصل إليه أنديتنا في البطولة الآسيوية، ليستمر معها مسلسل السقوط المستمر لممثلي الأندية الإماراتية، التي أصبحت جسراً يعبر من فوقه الآخرون في مشهد تكرر كثيراً في السنوات الأخيرة، فإلى متى؟ وما هي الأسباب التي أوصلت أنديتنا لهذا التراجع الغريب والمخيف؟



ثلاثة مقاعد ونصف كانت حصة أنديتنا في دوري الأبطال في نسخة 2019، خسرنا نصف مقعد في الملحق وخسرنا مقعدين في دوري المجموعات وودع الوحدة بالخسارة على أرضه وأمام جماهيره من النصر السعودي في إياب دور الـ 16، هكذا جاءت محصلة أنديتنا في نسخة هذا العام، وعندما يكون طموح أنديتنا لا يتعدى مسألة العبور للدور الثاني فقط، فلا بد من وقفة وقراءة مستفيضة للواقع المرير الذي وصلت إليه أنديتنا. وإذا كان دورينا يصنف ضمن أفضل الدوريات في القارة، فبماذا نفسر تراجع أنديتنا قارياً؟ الموضوع يتطلب إعادة نظر في الكثير من الجوانب الإدارية والفنية سواء على مستوى إدارات الأندية أو على مستوى نظام المسابقات المحلية التي لم تعد تقدم المخرجات الفنية المطلوبة لضمان المنافسة على مستوى القارة.



مخرجات المسابقات المحلية متواضعة وتراجع الأندية الكبيرة وابتعادها عن المنافسة مؤشر على وجود خلل إداري مشترك بين الأندية والرابطة، والمسألة تتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن نصل جميعاً لطريق اللاعودة، والتحرك يجب أن يكون من إدارات الأندية أولاً ثم من الرابطة التي تتحمل جزءاً مهماً من المسؤولية.



كلمة أخيرة



آسيا ستبقى عصية علينا ما دام سقف الطموحات بالنسبة لإدارات أنديتنا لا يتعدى المنافسة على البطولات المحلية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية