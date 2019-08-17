الرياضة والهيئة العامة للاستعلامات

من أجل توثيق العلاقة بين مصر وإفريقيا، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتابًا جديدًا عنوانه «مصر وإفريقيا.. الماضى والحاضر والمستقبل».. من تأليف ثلاثة باحثين: عبدالمعطى أبوزيد ورمضان قرنى والدكتورة سمر إبراهيم.. وعبر 178 صفحة استعرض أصحاب الكتاب تاريخ ومستقبل العلاقات المصرية الإفريقية.. تحدثوا عن كل شىء.. السياسة والاقتصاد والطب والتعليم والزراعة.. دون أى إشارة أو حتى كلمة واحدة عن الرياضة..

ولست أعاتب أصحاب الكتاب أو ألومهم، إنما توقفت فقط أمام هذه الرؤية للرياضة التى لا تزال بالتأكيد هى رؤية الكثيرين جدا فى مصر والمسؤولين فى مختلف المجالات والمناصب للرياضة.. هؤلاء الذين لا تزال رؤيتهم للرياضة على أنها مجرد نشاط ثانوى ترفيهى من الضرورى الترفع والاستغناء عنه عندما يبدأ أى حديث أو حوار جاد.. ومع أن كثيرًا من المسؤولين السياسيين ونجوم المجتمع والفن والثقافة والاقتصاد والعلم يحبون أحيانًا الحديث عن الرياضة بحثًا عن الاهتمام أو التفات الناس، إلا أن هؤلاء أنفسهم لا يزالون فى داخلهم لا يعترفون للرياضة بأى قيمة أو دور أو أهمية أو ضرورة.. وكتاب الهيئة العامة للاستعلامات هو مجرد دليل جديد على الرؤية المصرية الحقيقية للرياضة.. وتجاهل أصحاب الكتاب وكثيرين غيرهم حقيقة أنه لا يمكن الحديث عن تاريخ أو مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية دون إطالة التوقف أمام الرياضة..

فمصر هى التى أسست أكثر من اتحاد رياضى إفريقى، أشهرها اتحاد كرة القدم.. ومصر هى التى أطلقت بطولة أمم إفريقيا الكروية، وأيضا دورات الألعاب الإفريقية.. والرياضة عبر شركة النصر للتصدير والاستيراد ثم المقاولون العرب وشركات أخرى هى التى قدمت مصر نفسها لكثير جدًا من الأفارقة.. والمصريون لم يعرفوا أصلًا كثيرًا من البلدان الإفريقية إلا من خلال كرة القدم، ولم يتابعوا أحوال بلدان إفريقية عديدة إلا من خلال اللعب مع أنديتها..

وهناك حكايات سياسية واقتصادية نجحت فيها مصر فى أرجاء القارة الإفريقية عبر الرياضة.. وأى مستقبل سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى لمصر مع إفريقيا لا بد أن يمر عبر بوابة الرياضة.. وليس فى مصلحة مصر تهميش الرياضة إلى هذا الحد أو إبعادها عن أى رؤية مستقبلية لمصر فى أى مجال.. والعالم حولنا ليس ساذجًا حين يعتمد على الرياضة أحيانًا فى قضايا كثيرة جدًا بالغة الأهمية والحساسية.



*نقلاً عن المصري اليوم