اتحاد الكورة.. إصلاح.. وترتيب.. وترجموا الورقة؟!

مازلت مصرًا على الكثير من التفاؤل بشأن إصلاح منظومة الكرة فى مصر، وتحديدًا يأتى التفاؤل من معرفتى بأن الدولة المصرية لديها كامل الإرادة فى استكمال ما بدا من الاهتمام بالرياضة عمومًا والتحول نحو «الصناعة»، وكالعادة فى القلب منها مصنع ما أسهل أن تدور آلاته وماكيناته.. هو مصنع «كرة القدم».



اتحاد الكرة.. المبنى والإدارة.. الفنيون.. وكل العاملين، يمكن ببساطة ترتيب وتوفيق أوضاعهم، فالمطلوب مع الإصلاح الترتيب أيضًا.



إذا كان الإصلاح = تشغيل بنموذج عالمى، يعنى أن يكون هناك مجلس هو نفس عدد كل مجلس فى كل اتحاد أوروبى كروى أهلى!



أرجوكم تأكدوا أن مصر فى أفريقيا تمثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.. فى أوروبا.. آى والله كده!

أيضًا الاتحاد الإنجليزى، وإن كان يتفوق بعض الشىء عن باقى اتحادات أوروبا، وبالتالى يتفوق كثيرا عنا!

إذن.. المطلوب ترجمة ورقة أى اتحاد من دولم.. أو دوكهما.. فيها حاجة دى!؟



طيب.. ترجمة أى وكل ورقة تؤكد على الآتى: مجلس منتخب من جمعية تلعب كرة فى كل درجة.

هذا المجلس يرسم استراتيجية الكرة المصرية للاستفادة القصوى من الأندية والفوز باللاعبين المهرة فى كل المراحل إلى المنتخب الأول، بالإضافة لتنظيم مسابقة الكأس.



المجلس المنتخب يجب أن يكون له مخصصات مالية.. نعم مالية، مثل تذاكر طيران، وحضور اجتماعات بفلوس، وهذا يحدث فى كل العالم، إذن لا يمكن أن يكون خير حد على البلد وأيضا لا نريد متطوعين!

المجلس يطرح كراسة شروط لاختيار رابطة لكل درجة بالاتفاق مع الأندية، وبنفس منطق كل الاتحادات الأهلية فى أوروبا، يعنى «شغليه» برواتب كبرى، فلماذا؟!



رابطة الأندية المحترفة تسوق وتبيع وتشترى الحقوق والراعيات وكله.. إذن تحتاج معلمين مؤهلين يطلبوا زى ما حضراتهم عايزين لأن الحساب على الأرباح عسير، وقتها يصعد رقم بيع الدورى كبداية إلى ما يقترب من 5 إلى 6 مليارات جنيه أول خطوة؟!



الرابطة تدير ومجلس الاتحاد له حصة للصرف على المنتخبات والإعدادات وكل ما هو فنى!

طيب.. إيه تانى؟! مدير فنى للاتحاد لديه كفاءة ومحترف جدا.. يخطط ويخزن السير الذاتية ويشرف على التراخيص الحقيقية.. زى كل دنيا الكورة!



لجنة حكام.. عادى جدا أن يرأسها محترف إدارة كروية ومعه مستشار فنى للفنيات.. برضه زى كل الاتحادات.

خش بقى على المسابقات والأجندات وشؤون اللاعبين والحسابات كلهم محترفون ومحترفات؟!

بقلكم إيه.. وإلى أن نرى جديدا.. ولأن الوصف وليس الشرح يطول.. خلينا نقولهم: «ترجموا أوراق الاتحادات ومنافعها فقط للغة العربية الفصحى والعامية.. فيها حاجة دى؟ وخليكم شاهدين لأن فيه مشاريع كتير زى المواهب وغيرها ما ينفعش فيها مقولة: «بالحب».



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية