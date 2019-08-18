أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتية عن هويتها الجديدة في حفل مميز نال إعجاب الجميع ونجحت في تسليط الضوء وخطف الأنظار عبر اختيار برج خليفة أبرز معالم العالم أجمع.

كل ذلك أمر جيد.. لكن ما يهمنا حقاً هو أن نشاهد هذه الرؤية داخل المستطيل الأخضر وفي الملاعب وأن نرى عملاً حقيقياً يعيد ولو شيئاً بسيطاً من متعة الدوري الإماراتي في السابق وتحديداً قبل دخول عصر الاحتراف.

ما يهم الجماهير ليس إطلاق الشعار الجديد وإعلان الخطط.. ما يهمهم حقاً أن تتوفر جميع احتياجاتهم داخل الملعب وخارجه، لأن السلبيات كثرت جداً وباتت طاردة إلى أبعد مدى والشكاوى تزداد ولا يوجد خاسر سوى كرة الإمارات وسمعتها وهذا لا يرضينا إطلاقاً.

مراجعة مطالب الجماهير وتهيئة البيئة المناسبة لهم أحد أهم تحديات الرابطة في الموسم الجديد.. ونتطلع إلى رؤية عمل جيد على صعيد هذا الجانب.

أما في الأمور الفنية، فما يهمنا أن نشاهد مسابقة جذابة، علماً بأننا لا نتحدث عن التنظيم لأن كلمة الحق يجب أن تقال.. تعد الرابطة الأفضل تنظيمياً وإدارياً للمباريات في القارة، ولكن مشكلتنا تكمن في المستوى الفني الضعيف جداً.

كيف نطور المستوى الفني ونقلل الأخطاء التحكيمية هي التحديات التي نأمل أن تجد اهتماماً واسعاً من قبل الرابطة واتحاد كرة القدم ونتطلع أيضاً إلى رؤية خطة واحدة وألا تكون مرتبطة بالمجلس الحالي للإدارة بل على المدى البعيد بشرط أن تكون واضحة ومتطورة ومفيدة لكرة الإمارات.

التسويق أحد الأمور التي كانت سلبية على كرة القدم الإماراتية بالنسبة للدوري ولم تشهد أي تطور، بل عدنا في هذا الجانب إلى الخلف وفي أحيان كثيرة كان الدوري أكبر من الجانب التسويقي لدينا، وساهم ذلك في التأثير سلباً على الدوري.

تحديات كثيرة تواجه الرابطة في الموسم الجديد.. ونتمنى أن تجد اهتماماً واسعاً لأن مسابقة الدوري وصلت لمرحلة سيئة ويجب أن لا نوهم أنفسنا بشيء آخر، لأن نسبة متابعة الدوري خارجياً باتت ضعيفة جداً مقارنة بالسابق قبل عصر الاحتراف.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية