«3» فى خطر

قطار الكرة المصرية لا يتوقف، مباريات دورى وكأس وانتقالات وأحداث لا تنتهى، وكمان أخبار متغيرة بين كل لحظة والأخرى.



ووسط كل هذه الأحداث، ترتفع أسهم مدربين ولاعبين، ويهبط لاعبون ومدربون، وفى الفترة الحالية الكل يترقب مصير بعض اللاعبين الذين يحيط الغموض بمصيرهم فى الملاعب، وأبرزهم الثلاثى عصام الحضرى الحارس الأسطورى فى مصر وأفريقيا، وباسم مرسى مهاجم الزمالك المثير للجدل، ومؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى لا تنتهى مغامراته وأزماته فى القلعة الحمراء.



الحضرى لم يعتزل الكرة، ومنذ رحيله فى رحلته القصيرة مع النجوم بالموسم الماضى وأمره غامض، حيث ينشر السد العالى صورا وفيديوهات لتدريباته يوميا، ويظهر فيها بكل قوة وحماس، ولكن لم ينضم الحارس لأى ناد، ولا وجود لأى مؤشرات لضمه، وهنا يكون السد العالى فى خطر، لأنه لاعب كبير، ويجب أن يعلن عن مصيره بالاعتزال أو الاستمرار فى الملاعب، فكل يوم رصيد تاريخه يخسر.



ومؤمن زكريا يعشقه الكثيرون، لكنه يواجه أزمة كبيرة فى الأهلى ولم يتم قيده أفريقيا، وتتردد أنباء كثيرة عن نوع إصابته، ويبقى وضع اللاعب بدون ناد ومهدد بالتجميد.



أما باسم مرسى فقد توسم الكثيرون بانضمامه للإنتاج الحربى، لكن الصفقة توقفت بسبب بنود تعاقدية فى إعارته من الزمالك للإنتاج، الذى تحفظ عليها، ويبقى حسم الموقف مجمدا.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية