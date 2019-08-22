أسئلة للجنة الكرة المؤقتة

** يفترض أن تبدأ مسابقة الدورى للموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، ويفترض أن تنتهى مسابقة الكأس للموسم الماضى قبل بدء الدورى الجديد، ويفترض أن تقام مباراة السوبر للموسم الماضى أو قبل الماضى (والله لا أعرف) فى بداية الموسم الجديد أو فى نهاية الموسم الماضى، أو فى منتصف الموسم القادم (والله أعلم)..!

** المهم أن هناك بعض الأمور التى تحتاج للتعديل والحسم:

** تغيير لائحة العقوبات فى المسابقات وهو تعديل ضرورى يتوافق مع قيمة العقود الحالية للاعبين، لأن عقوبات اللائحة المعتمدة حاليا تتعامل مع عقود لاعبين قديمة وضعيفة ماديا، فالغرامات خمسة آلاف لبعض التجاوزات بينما تلك التجاوزات تستحق غرامة بقيمة 50 ألفا.. وكنا شاهدنا فى الموسم الماضى «الاستثنائى» حالات فوضى غير مسبوقة تبادل فيها لاعبو فريقين الضرب والاعتداء واللكمات فى أكثر من مباراة وفى نهايات مباريات. كذلك تصريحات مؤذية ومخزية من جميع عناصر اللعبة وهى تصريحات تشيع الاحتقان والكراهية بين الجماهير.

** لعل البداية تكون ألطف هذا الموسم، ولذلك دعونا نبدأ باحتفال منظم، يلقى خلاله رئيس اللجنة المؤقتة كلمة عن دور الاتحاد وعن أفكار اللجنة وعن الخطط المستقبلية ويرد بوضوح على تلك الأسئلة:

* 1ــ هل سنطبق نظام الفار.. وإذا كنا سنطبقه فمتى يطبق النظام، وإذا كنا لن نطبقه فما هى الأسباب التى تعوق تطبيقه؟

* 2ــ متى سيتم تطبيق دورى المحترفين.. وهل هناك حقا إلزام من الاتحاد الإفريقى بتطبيقه خلال موعد محدد.. وما هى شروطه ومتى يمكن فرض تأسيس الأندية كلها لشركات تدير اللعبة بميزانيات واضحة وشفافة ومعلنة تطبيقا لمبدأ اللعب المالى النظيف؟

*3ــ هل توجد نية لتأسيس رابطة للأندية المحترفة تدير مسابقة الدورى وتتولى بيع حقوق البث أم أن هذا الأمر غير وارد الآن ولماذا غير وراد؟

* 4 ــ ما هى ملاعب الأندية المحددة والمقررة.. وهل سيكون هناك التزام كامل بها؟

* 5 ــ هل سيطبق نظام بطاقة المشجع والتعاون مع شركة تذكرتى.. وهل سيعود الجمهور للمدرجات.. أم هناك ما يمنع تلك العودة الآن؟

* 6 ــ ما هى خطط اللجنة المؤقتة بشأن دورى الدرجة الثانية.. هل يكون من 18 ناديا فقط أم من مجموعات.. ومتى يطبق تحديدا إن كانت هناك أفكار بشأن تغيير نظامه؟

** يعقب ذلك عرض من رئيس لجنة المسابقات لمواعيد الدورى والكأس وبطولة السوبر ومكانها.. وكيفية إجراء قرعة الدورى وكأس مصر للموسم المقبل وهل تكون موجهة فيلعب الأهلى والزمالك فى نهاية الدور الأول والدور الثانى أم تكون قرعة مفتوحة فيها العدل والفرص المتساوية لكل الفرق.. ثم يشرح قاعدة تأجيل أى مباراة لأى فريق يشارك فى بطولة إفريقية أو عربية.. ومدى موافقة الأندية والتزامها بشأن تلك القاعدة.. وفى النهاية تطرح الكرة الرسمية لمسابقة الدورى ويعلن عن طبيعة الاتفاق المادى والشروط مع الشركة التى فازت بحق تقديم الكرة الرسمية للدورى.

** يتحدث رئيس لجنة الحكام عن عدد الحكام الدوليين، والمعسكرات الإعدادية لهم.. وعن شروط الاستعانة بحكام أجانب وهل هى مسألة مفتوحة أم تقتصر على مباراة الأهلى والزمالك فقط.

** رجاء ملاحظة أنه لو تم هذا فعلا فإن كل كلمة تلقى فى هذا الاحتفال ستكون بمثابة عقد اتفاق ملزم لكل الأطراف.. وربما يكون كل ما سبق مجرد خيال صحفى رياضى.

*نقلا عن الشروق المصرية