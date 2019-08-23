صلاح الأغلى.. والبارسا يخشى ''البعبع''!

** من بين 6 لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وتحديدًا لأندية ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام، جاء نجمنا المصري محمد صلاح في المقدمة كصاحب أغلى قيمة سوقية الآن.

هذا الكلام ليس من عندنا، وإنما أكده تقرير جديد للمركز الدولي لدراسات الرياضة "Cies" والمعروف باسم "مرصد كرة القدم" إذ نشر مؤخرًا قائمة "التوب 10" الأغلى قيمة سوقية حقيقية، والتي تصدرها الشاب الفرنسي الواعد كليان مبابيه (20 سنة) لاعب باريس سان جرمان بقيمة سوقية قدرها 230 مليون يورو، يليه في المركز الثاني "أبو مكة" برصيد 200 مليون يورو، ولكنه تفوق في الوقت نفسه على كل النجوم الذين ضمتهم القائمة ويلعبون في الدوري الإنجليزي وهم على الترتيب: رحيم سترلينج الذي جاء في المركز الثالث في القائمة بمبلغ 190مليون يورو، وساديو مانيه (السادس في القائمة – 144 مليون يورو) وهاري كين (السابع – 143 مليون) وفيرمينو (الثامن – 132 مليون) وليرو ساني (العاشر- 125 مليون يورو).. بالمناسبة.. خلت القائمة من نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو إيدن هازارد، ودي بروين وأوباميانج، وأجويرو، وراشفورد، وجريزمان.. وغيرهم، بينما أحتل "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الرابع في القائمة بقيمة سوقية 153 مليون يورو.

حفظك الله من كل سوء يا فخر العرب، وفي انتظار المزيد من الأرقام الفردية والألقاب الجماعية.. وحسنًا فعلت عندما لم تستسلم لإغراءات الأندية الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد للرحيل عن "الريدز" هذا النادي الإنجليزي العريق الذي ستصبح يومًا ما أسطورته الأولى بلا منازع.

** بعد انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني رسميًا بموجب عقد إعارة لمدة سنة مع إمكانية الشراء بعدها، تعقدت أكثر وأكثر صفقة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى البارسا؛ لأن إدارة النادي الكتالوني كانت تضعه كعملة نقدية في صفقة الشراء؛ نظرًا لأن برشلونة غير مسموح له بدفع مبلغ الصفقة كله نقدًا؛ لأن زيادة صرفه على صفقات الميركاتو على الحد المسموح به، يعرضه لتوقيع عقوبة الحرمان من التعاقد، لعدم احترامه المعايير المالية التي وضعها الاتحادان الأوروبي والدولي لصفقات كل ناد في كل ميركاتو.

وعلى الجانب الآخر، لم يقبل نادي باريس سان جرمان بعرض برشلونة دفع 100 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب واحد فقط، بينما طالب النادي الباريسي مسئولي برشلونة بدفع 120 مليون يورو زائد لاعبين على أن يكون أحدهما هو الظهير الأيمن سميدو، والآخر هو الفرنسي عثماني ديمبلي، وهو ما يرفضه البارسا رفضًا تامًا..

ولهذا عادت المفاوضات إلى "نقطة الصفر"، وهو ما يضعف الأمل في إمكان إتمام الصفقة خلال هذا الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم الثاني من سبتمبر المقبل، وفي المقابل يقف نادي ريال مدريد بالمرصاد في انتظار فرصة الانقضاض لخطف نيمار، ولكن النادي الملكي تواجهه عقبتان الأولى هي رغبة اللاعب التي أعلنها صراحة بأنه يريد العودة إلى ناديه السابق برشلونة، والثانية إن المبلغ المالي الذي يطلبه النادي الباريسي كبير، ولاسيما بعد المبالغ الكبيرة التي صرفها الريال حتى الآن في الميركاتو الصيفي (أكثرمن 300 مليون يورو).

وبرغم ذلك قد تحدث بين لحظة وأخرى انفراجة غير متوقعة من جانب برشلونة؛ فيوافق على شروط باريس خوفًا من "البعبع" ريال مدريد، أو يتجمد الموقف ويبقى نيمار لموسم آخر في فرنسا، وهو ما ترفضه جماهير ناديه الحالي، أو يسيل لعاب والد نيمار "الطماع" أمام عرض مغر يتقدم به النادي الملكي، يسمح له بإقناع ابنه بصرف النظر عن فكرة الانضمام لبرشلونة والقيام بمغامرة جديدة مع ريال مدريد؛ حيث ستكون فرصته كبيرة لأن يصبح النجم الأول للملكي خلال سنوات طويلة قادمة، في ظل رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدلًا من العودة مرة أخرى للعب في "ظل" الأرجنتيني ميسي النجم الأول للبارسا!

*نقلا عن الأهرام المصرية