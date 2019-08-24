ملخص الأسبوع

باتت الزميلة خلود عطار "أول" سعودية تدير مركزاً إعلامياً في نادٍ سعودي بعد تعاقدها مع إدارة نادي الوحدة لإدارة المركز الإعلامي في النادي.

ـ الغريب أن تولي الزميلة خلود هذه المسؤولية قوبل بالكثير من الحوار "بين مؤيد ورافض" وكأنه أمر غريب.. الغريب كان غياب الإعلاميات طيلة الفترة الماضية عن مثل هذه المواقع.

ـ السعادة كانت غامرة بالحديث عن 28 كاميرا سيتم من خلالها نقل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان.. ليس المهم "عدد" الكاميرات بقدر ما هو "الأهم" كيفية إدارتها من قبل "المخرج" وكذلك التعليق الجيد.

ـ فكرة ممتازة "إذا تم تطبيقها" المتمثلة بنية إدارة الهلال بيع التذاكر "الموسمية" وهي آلية يتم تطبيقها عالمياً تحقق الربح المالي "المباشر" للنادي وأيضاً تريح المشجع. المهم ألا تتسبب "مشاكل" نقل المباريات في بعض الجولات كما تعودنا في "إرباك" الخطة الهلالية.

ـ حفل تدشين الدوري كان رائعاً مثلما كان في الموسم السابق لكنني أتمنى "مستقبلاً" أن يقام مساء الجمعة التي تسبق انطلاق الدوري لأن "أغلب" الفرق تخلد للراحة من التدريبات "يوم الجمعة" وبالتالي يمكن إقامة الحفل بدلاً من إقامته "يوم الأحد" وهو يوم تدريبات لكل الفرق ومرهق جداً حضور الحفل خاصة من خارج جدة.

ـ يمثل الجزائري جمال بلعمري رقماً صعباً في دفاع فريق الشباب ومن حق اللاعب "في ظل تميز مستواه" أن يناقش ناديه بخصوص "تحسين" عقده ولا يجب أن نطلق على الموضوع "مساومة" بقدر ما هو نقاش يقبل كل الاحتمالات، وفي النهاية سيكون "العقد" هو شريعة المتعاقدين.

ـ حقق المنتخب المصري بطولة كأس العالم لكرة اليد لدرجة الناشئين بعد تغلبه في النهائي على المنتخب الألماني العريق في اللعبة.. الإنجاز المصري تحقق تحت إشراف جهاز فني مصري.

ـ متأكد أن ما تصرفه مصر على لعبة كرة اليد "تحديداً منتخب الناشئين" لا يمثل 1% مما نصرفه على منتخبنا لذات الدرجة بل إن اتحاد كرة اليد المصري صرف مكافأة الفوز بالبطولة بمعدل 1500 جنيه لكل لاعب "ما يعادل 340 ريالا فقط"... منتخبنا في نفس البطولة نافس على المراكز من 17 إلى 20!!

ـ بانضمام صالح الشهري وأمير كردي للفريق الهلالي تكون إدارة الهلال قد نجحت بشكل كبير في "دعم وتقوية" دكة البدلاء التي عانت من الضعف في الموسم الماضي وأبعدت الهلال عن كل البطولات.

ـ السؤال.. لماذا تأخر الهلال في ضم الثنائي؟



*نقلاً عن الرياضية السعودية