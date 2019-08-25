الحضرى لا يصلح

بدأت اللجنة الخماسية عملها فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، والكل يترقب إعلان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول من الأسماء المرشحة شحاتة والبدرى وجلال وحسام، وترددت أسماء كثيرة فى الجهاز المعاون أبرزها تولى عصام الحضرى الحارس الأسطورى منصب مدرب حراس المرمى، وهو الأمر الذى يثير الجدل.

عصام الحضرى بالفعل أسطورة وظاهرة كروية لا تتكرر كثيرا، لكن أختياره لتدريب حراس مرمى منتخب مصر يرفضه الكثير من خبراء الكرة، نظرا لعدم امتلاك الحارس أى شهادات أو خبرات سابقة فى المهمة الصعبة، وحديث المؤيدين لتعيينه بأنه يمتلك خبرات كبيرة خلال عشرات السنين التى قضاها تحت الثلاث خشبات غير منطقى، لأن مسؤولية التدريب تحتلف عن الموهبة فى اللعب بدليل عدم نجاح كثيرين كانوا نجوما فى الملعب وفشلوا خارجه.

ربما يكون مسؤولو الجبلاية الذين يؤيدون الحضرى معذورين، لأن الساحة الكروية لا يوجد بها عدد كاف للاختيار من بينه، حيث هناك أزمة حقيقية فى الكوادر التدريبية لحراس المرمى فى مصر كلها وباستثناء أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبى، وطارق سليمان فى الأهلى، القادرون على تولى المهمة محدودون.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية