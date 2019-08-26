مفاجآت لجنة الجبلاية

فجرت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مفاجآت فى أول ظهور لها بالإعلان عن تغييرات جذرية فى منظومة الكرة تبدأ بإعادة تشكيل اللجان، وبدأ الأمر باستقالة ثروت سويلم، المدير التنفيذى، والتى تم قبولها سريعا ومن بعده عامر حسين، ليتأكد الجميع أن الجناينى ورجاله قادمون لإحداث ثورة شاملة ويريدون إعادة صياغة المنظومة بوجوه جديدة تنفذ فكرهم.



لتغييرات مع الكوادر الجديدة يكون طبيعيا، لكن بهذه السرعة تعطى مؤشرات قوية بأن الأمور لن تكون عادية، بل هناك خطط وأفكار جاهزة للتنفيذ، ومسك الجناينى خيوط الأشياء بالأهمية حيث تغييرات إدارية بالتوازى مع ضبط ماكينة العمل والإعلان عن مواعيد جدول الدورى الجديد كاملا خلال أيام مع دراسة وحسم ملف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وفتح دائرة الاختيارات إلى 7 مرشحين، مما يعنى وجود فرص للمفاجآت.



الموشرات والثقة فى اللجنة كبيرة، خاصة أنها تضم شخصيات ناجحة عمليا، وكمان بينها خبرات فى الكرة تتمثل فى محمد فضل وأحمد عبدالله والدكتور جمال محمد على ومعهم عمرو الجناينى رجل قيادة إدارية متميزة يقود أحد البنوك الكبرى، وكمان الدكتورة سحر عبدالحق نجحت فى فترة عصيبة بنادى النصر وكادر نسائى مبشر.. المؤشرات حلوة.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية