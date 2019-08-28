الاتحاد السكندرى «نيولوك»

فوز الاتحاد السكندرى على العربى الكويتى، بهدف فى عقر داره وبين جماهيره، فى بداية مشوار سيد البلد بالبطولة العربية يؤكد أن الإسكندرانية «نيولوك»، وسقف طموحاتهم ارتفع ويخططون لاقتحام المنافسة على البطولات التى سيشاركون فيها.

قدم زعيم الثغر مباراة كبيرة، وأحرج الفريق الكويتى على أرضه ووسط جماهيره ووضح فكر وخبرة طلعت يوسف كمدير فنى يستطيع الإدارة الفنية خارج الخطوط، وتأكد أن الصفقات الجديدة سيكون لها دور كبير، سواء من البداية فى حراسة المرمى بعماد السيد الوافد من الزمالك وحتى أوكوى هداف المنتخب الأوغندى.

ثقافة الفوز خارج الملعب جديدة على الفرق المصرية خلال السنوات الأخيرة، فتخلص منها الأهلى والزمالك فى بعض المباريات، وظهر سيد البلد طامعا فى الفوز على بطل الكويت، مما جعل الجماهير المصرية المتواجدة بالمدرجات تضع الفريق السكندرى ضمن المرشحين للفوز بالبطولة، رغم وجود فرق عربية كبيرة ضمن المشاركين.

محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، يقوم بدور كبير لجمع شمل الفريق ويتواجد بشكل مستمر لتذليل العقبات أولا بأول، وبالطبع دور الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف والعدالة فى المعاملة بين اللاعبين كلها تمثل أسرار الروح الحلوة فى الفريق وسر النتائج الجيدة.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية