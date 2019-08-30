هل يكون نجم السامبا "صفقة مضروبة"؟!

** حذار يا أهلي ويا زمالك أن تنخدعا بالنتائج التي تحققت في مبارياتكم في الدور التمهيدي لدوري الأبطال الأفريقي ضد "إطلع بره" و"ديكاداها".. لقد واجهتم منافسين أكثر ما يمكن أن يقال عنهما إنهما "هواة" وفرقتا مدارس أو ساحات شعبية.. "لسه التقيل جاي قدام"!! اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.

** في الوقت الذي لم يحدث فيه أي تقدم يذكر في المفاوضات الدائرة بين إدارة باريس سان جرمان مع مسئولي برشلونة من جهة، ونفس الإدارة مع مسئولي ريال مدريد من جهة أخرى، فيما يتعلق بصفقة بيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أعلن صراحة إنه لا يريد الاستمرار في النادي الباريسي، حذر خبراء الكرة الفرنسية والعالمية من أن رحيل نجم السامبا سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على صورة الدوري الفرنسي"الليج آن"، وسيعيده مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن كان وصول نيمار سببًا في انتعاش هذه البطولة التي مازالت في المركز الخامس والأخير بين الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد البريميرليج والليجا والبوندسليجا والسيري إيه.

الكل يتفق على إن رحيل نيمار يمثل خسارة فادحة؛ لأن وجوده ونجوميته يفرقان كثيرًا، فهو ليس نجمًا فقط داخل الملعب، وإنما نجم خارجه أيضًا؛ حيث يرتبط اسمه بكثير من الرعاة وشركات الإعلان، ما يجعله عامل جذب لكل ما يندرج تحت مسمى عالم كرة القدم الحديثة، بما فيها من "بيزنس" و"ماركتينج" وأشياء أخرى.

فعندما يرحل لاعب وصل عدد المتابعين له على شبكات التواصل الاجتماعي إلى 225مليون شخص بعد عامين فقط من وصوله إلى فرنسا، فإنه من المؤكد أن يكون ذلك حدثًا جللًا يترتب عليه نتائج سلبية على الصعيدين الاقتصادي والرياضي.

ومشكلة الدوري الفرنسي "ليج آن" إنه متخلف كثيرًا عن الدوريات الأوروبية الأربعة التي ذكرتها في البداية، لهذا عندما يظهر به نجم مثل نيمار أو الشاب الفرنسي الصاعد الواعد كيليان مبابيه، ومن قبلهما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأوروجواياني إدينسون كافاني والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، فإنه من الطبيعي أن تحدث فيه انتعاشة تعطي الأمل في إمكانية أن تنافس هذه المسابقة بمرور الوقت باقي الدوريات الأوروبية الكبيرة.. إذن.. استمرار نجم السامبا في باريس ضرورة، ولكن من يعرف؟ فربما يكون في طريقه إلى ناد أثناء كتابة السطور أو بعدها!!

وبعيدًا عن الجانب التسويقي والمالي، ينبغي عدم إغفال الجانب الرياضي، فنيمار سجل 15 هدفًا في 17 مباراة الموسم الماضي، كما سجل 19 هدفًا في 20 مباراة خلال موسم 17/2018، وهو معدل جيد بالنسبة لعدد المباريات، وكان يتألق على أرض الملعب بصورة مبهرة، ويثير إعجاب عشاق الكرة في فرنسا كلها وليس في فريقه الباريسي فقط، وأسهم بالفعل في ارتفاع نسبة مشاهدة الدوري الفرنسي ولهذا فإن رحيله – وهو وارد بقوة بين يوم وآخر أو لحظة وأخرى - سيكون خبرًا حزينًا على حد قول أغلب مدربي الدوري الفرنسي وفي مقدمتهم البرازيلي سيلفي نيو مدرب ليون الذي يعتبره أحد أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم، والبرتغالي "أندريه فيلاس – بواس" مدرب مارسيليا يقول عنه إنه الوحيد الذي يمكنه أن يتفوق على ميسي ورونالدو، بينما اعترف الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب ليل بأن بقاء نيمار يزيد قوة سان جرمان؛ بينما رحيله يمثل خسارة كبيرة للجماهير في الملاعب ولملايين المتابعين للدوري الفرنسي على شاشات التلفاز.

يا ترى يا هل ترى متى ينتهي مسلسل نيمار؟ وهل يرحل أم إنه رحل بالفعل - بعد كتابة هذه السطور- لينتهي هذا المسلسل الطويل جدًا؟! عمومًا.. سواء رحل أو بقي، فعلينا إلا ننسى أنه يعاني حاليًا من إصابة قديمة في مشط قدمه, وتحديدًا "المشط الخامس" وهو من أضعف أجزاء القدم، واحتمالات عودة الإصابة كبيرة على حد قول الأطباء المختصين؛ للضعف الشديد لهذا المكان، ما يعني أنه من الممكن – وهذا ما لا نتمناه - أن يكون "صفقة مضروبة " لمن يشتريه – أو اشتراه بالفعل – تجعله يندم ندمًا شديدًا، ولعل هذا سبب حذر مسئولي ريال مدريد في مفاوضاتهم مع باريس سان جرمان، إذ طلبوا "ضمانات" فيما يتعلق بهذه الإصابة؛ حتى لا يرموا ملايين اليوروهات في الأرض؛ ولكي لا يكتشفوا أنهم اشتروا "التروماي"!!

*نقلا عن الأهرام المصرية