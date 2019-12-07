نعم... رجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لقد رسمتم السعادة والبهجة والسرور على جميع البحرينيين الذين هم بأمس الحاجة لها، لا أدري ماذا أكتب عنكم يا أبناء بلادي ومن أين أبداً، وكما يقول المرحوم الفنان عبدالحليم حافظ “ابتدي من اين الحكاية”.

وفي البداية يشرفني أن أرفع إلى القيادة الرشيدة أجمل التهاني والتبريكات على وصول المنتخب البحريني إلى المباراة النهائية لكأس الخليج، ولابد هنا أن نهدي بصفة خاصة باقة ورد إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعمه ومتابعته وحرصه على تحقيق الإنجازات الرياضية ليس في كرة القدم فحسب، بل في جميع الألعاب الأخرى، ولا ننسى أن نشيد بالجهاز الفني بقيادة المدرب الفذ الذي عرف كيف يصنع منتخبا ولا أروع بأسلوبه الذكي جدًا وثقته الكبيرة في اللاعبين، فقد لعب بأكثر من تشكيلة في كل مباراة.

شخصيا أعتبر وصولنا إلى النهائي هو الأهم وكأننا قد حققنا الكأس، لا أدري كيف يحتفل الشعب البحريني بفرحة حصول الفريق على الكأس الغالية التي نحلم بها منذ انطلاق الدورة الأولى في البحرين، أذكر جيداً هذه المناسبة وحفل الافتتاح، حيث شاركت مع فرقة الكشافة في الحفل الذي افتتحه المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.

ورغم تواجدي خارج البحرين يوم فوز الفريق على الفريق العراقي الشقيق، إلا أنني عايشت الحدث لحظة بلحظة وخصوصا في ظل توافر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب وتويتر وغيرها، وبصراحة وبسبب فارق الوقت لم أساطع النوم طوال ليلة المباراة وكنت بصراحة متفائلًا جدًا، وقد جاء توقعي صحيحًا إذ توقعت ملاقاة الفريق السعودي الشقيق في النهائي.

حقاً، مناسبة جميلة للاحتفال وأثبت الشعب البحريني بجميع أطيافه انتماءه وولاءه وحبه وتعلقه الشديد بالقيادة والوطن الغالي، هذه المشاعر الجميلة قلما تجدها في كثير من الدول.



*نقلاً عن البلاد البحرينية

أدعو الله عز وجل أن يحقق لنا حلمنا الكبير بتحقيق الكأس الغالية لتكون الفرحة فرحتين حيث يتزامن ذلك مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا تحت ظل قيادتنا الرشيدة.