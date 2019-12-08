«5» خطفوا الأضواء

شهد الأسبوع الماضى أحداثا كثيرة ومثيرة، وكان هناك شخصيات تتصدرالمشهد بقراراتهم وتميزهم، وعلى رأسهم جراءة جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بالدفع بالعناصر النسائية ، نورا سعيد ويارا عاطف ومنى عطا الله، فى مباريات دور 32 لكأس مصر، ولأول مرة نجد محكمات كرة فى الأضواء بدون ملاحظات أو أخطاء، مما يفتح الباب أمام تكرار التجربة فى مباريات الدورى.



وكان حازم إمام ظهير أيمن الزمالك متألقا فى لقاء فريقه بالكأس وعوض غياب حمدى النقاز الذى فسخ عقده، ونال إمام إشادة كبيرة لا تقل عن قفشة لاعب الأهلى، الذى كان نجم شباك فى مواجهة الأحمر والهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا، واستطاع أن يعيد للأذهان تميز عبد الله السعيد فى الهجوم الأهلاوى.



ومحمد صلاح، المدير الفنى للترسانة، جذب الأضواء بقوة بعد قيادته للشواكيش، لتفجير مفاجأة الفوز على إنبى والإطاحة به من دور 32 كأس مصر، خاصة أن الشواكيش يعانون هذا الموسم فى دورى القسم الثانى، ويقبعون فى قاع الجدول، ونفس الكلام يستحقه علاء نوح مدرب أبوقير للأسمدة، الذى أطاح بالإنتاج الحربى من الكأس أيضا.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية