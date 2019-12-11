الحل تنفيذ القانون

استوقفتني تلك المشاهد المؤلمة التي حدثت بين عدد من متفرجي نادي الوحدات وعدد من لاعبي فريق الأهلي لكرة السلة، خلال الفترة الزمنية التي فصلت بين مباراتي الأرثوذكسي والوحدات، الأهلي والجبيهة، ضمن دوري بنك الاسكان لكرة السلة أول من أمس.

مؤسف أن يصعد عدد من لاعبي فريق الأهلي إلى مدرجات صالة الأمير حمزة بن الحسين، للاعتداء على عدد من متفرجي فريق الوحدات، بداعي أن اللاعبين تم استفزازهم من قبل تلك الجماهير بل وحتى التعرض لهم بشتائم خادشة للحياء.

إذا كان هناك من وجه الشتائم للاعبي الأهلي، فيجب محاسبته من قبل رجال الأمن المتواجدين في الصالة، فتلك مهمتهم ولا يجوز للاعبين “أخذ حقهم بأيديهم” كما يقال، فالجميع تحت القانون، ويجب أن لا ينجرف اللاعبون خلف تلك الاستفزازات إن حدثت، كما لا يجوز لمن يوجه الشتائم أن يتواجد أصلا في الملعب.

مسلسل من أحداث الشغب بدأت تعيشه لعبة كرة السلة منذ فترة، بعد أن نجحت اللجنة المؤقتة بإعادة الروح للعبة، وأنقذتها من “موت سريري” كانت تعيشه لوجود خلافات إدارية وغياب المسابقات النادوية، فماذا يريد من يتسببون بالشغب سواء كانوا لاعبين أم مدربين أم إداريين أم جماهير؟.

اتحاد كرة السلة يفترض أن يلتزم بما هو منصوص عليه في اللائحة التأديبية المعتمدة، وإذا ما أراد السير ببرامجه كما يجب، فعليه اتخاذ القرارات الصارمة حتى وان كانت مؤلمة أحيانا، وتطبيق القانون على الجميع فيه عدالة ورسالة لكل من يعتقد بأنه يمكن أن يفعل ما يريد ويخرج سالما من العقوبات بأقل الاضرار.

لعبة كرة السلة كانت وما تزال ثاني الالعاب الجماعية متابعة من قبل الجمهور، وربما هي اليوم في ظل غياب مسابقات كرة القدم اللعبة الجماهيرية الأولى، في ظل زحف “جمهور الفطبل” كما يقال شعبيا إلى صالات كرة السلة التي طالما عرفت بأنها “عائلية” أكثر منها شعبية.

لا أحد يملك حق منع الجمهور من حضور المباريات سواء كان جمهور كرة قدم أم كرة سلة، وفي ذات الوقت ليس من حق أي متفرج أن يأتي إلى ملعب أو صالة رياضية ليشتم الآخرين بأبشع العبارات، ولا تتم محاسبته.

يجب الضرب بيد من حديد على كل متفرج يأتي لاثارة الشغب وافساد روح المنافسة، كما يجب محاسبة كل لاعب مهما كان اسمه وبلغت درجة نجوميته، يخرج عن الأصول ويواصل “مسلسل” المشاجرات في الملاعب ولا يجد عقوبة رادعة من اتحاد اللعبة، والكرة اليوم قبل أي وقت آخر في ملعب الاتحاد، المطالب بتطبيق القانون بعدالة ونزاهة وقوة على جميع أطراف اللعبة.



*نقلاً عن الغد الأردنية