شرهان يا قناتنا الرياضية

من بعد أيام معدودة من حصولنا على كأس الخليج العربي لكرة القدم تفاجأنا قناة دبي الرياضية بمقابلة خاصة مع قائد نهضتنا الكروية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كسبقٍ إعلاميٍ متميز يحسب للقناة ولتفوقها ومهنيتها الإعلامية العالية، هذا اللقاء الذي أوضح فيه سموه خلاله أبرز ملامح مشروع كرة القدم في مملكة البحرين ورؤية سموه لكرة القدم لدينا ووجهتها وبتفاصيل مختصرة ولكنها شديدة الوضوح والترابط وصولاً الى تبيان أبرز الأهداف وهو الوصول إلى كأس العالم.

مرة أخرى قناة دبي الرياضية تنفرد بمقابلة خاصة مع الأب الروحي لكرة القدم في البحرين الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - أمده الله بالصحة والعافية - الشيخ عيسى الذي ملك محبتنا ومحبة أهل الخليج، الشيخ عيسى الذي لطالما كان يمني النفس بحصول البحرين على بطولة كأس الخليج، وقد عبّر مرارًا وتكرارًا خلال أحاديثه العديدة في وسائل الإعلام عن تلك الأمنية الخاصة للبحرين ولشخصة المحب للعبة وللاعبيها من شوق ولهفة وحيرة واستغراب من عدم توفيق منتخباتنا طوال السنوات الفائتة من تحقيق هذه البطولة الغالية على شعوب الخليج.

قناة دبي الرياضية تتقدم الجميع وتقتنص تلك المقابلة الخاصة مع الشيخ عيسى لتكشف للجمهور ولأول مرة انعكاس فوز البحرين بالبطولة الخليجية على شخصه العزيز ليعبر من خلالها عن مدى سعادته ومشاعر الفرحة التي انتابته. تلك المقابلة التي انتظرها لسنوات جمهور الكرة الخليجية ليتعرفوا على ردة فعل الشيخ عيسى بهذا الإنجاز التي تحقق أخيرًا للبحرين واستجابة الله لدعوات سعادته.

ليس من المستغرب أن تلح القنوات الرياضية أن يواصل بوعبدالله بتسجيل اللقاءات ليعيشوا معه أروع ما تفيض به مشاعره المتدفقة وموهبته الفذة، فكم نحن بحاجة إلى الحوارات التي تصل إلى القلب والعقل بكل صدق ومشاعر فياضة وشفافة بطيبة وأخلاق وشيم وخصال الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي لا تكتفي من أحاديثه وتعبيراته البسيطة والصادقة والنابعة من نفس رضية طيبة.

نعم قناة دبي الرياضية هي من تحقق السبق الإعلامي، وهو دور أساسي لأية وسيلة إعلامية تنشد التميز والنجاح.

ومني عتب محب وغيور على قناة البحرين الرياضية ترجمته هذه القصيدة من كلمات الشيخ عيسى بن راشد كوننا الأحق باستضافة رموز رياضتنا على قناتنا:

أنا شرهان يا عمري /‏ ومن حقي عليك أشره /‏ كبر حبي مع سنيني /‏ تظن تالي العمر بكره /‏ يا عمري.. وش بقي بعمري /‏ عطيتك أغلى أيامي /‏ شبابي اللي انقضى عني /‏ وحبي وأغلى أحلامي /‏ يا عمري وش بقى عندي وش اللي ظل قدامي /‏ أناشرهان يا عمري.



*نقلاً عن الأيام البحرينية