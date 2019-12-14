«سارة» ومستقبل الكرة المصرية

أتمنى، سواء عبر صحافة الورق أو صحافة التليفزيون، حوارًا طويلًا مع سارة ساليمون، التى تمثل «فيفا»، وأصبحت عنوانًا لخبر شبه يومى فى صحافة كرة القدم.. فمنذ أن عقدت «سارة» اجتماعها الأول مع لجنة إدارة أعمال اتحاد كرة القدم، والذى استغرق تسع ساعات كاملة، توالت بعده الاجتماعات والاقتراحات والتوصيات والمطالب أيضًا بشأن اللائحة الجديدة للاتحاد المصرى لكرة القدم.. وتوالت الأخبار والعناوين أيضًا.. «سارة» تقترح خفض عدد أعضاء مجلس الاتحاد إلى تسعة أعضاء فقط.. «سارة» تريد الإبقاء على مقعد المرأة.. «سارة» لا تمانع من إلغاء أو الإبقاء على بند السنوات الثمانى.. «سارة» تطرح فكرة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم وليس بالنظام الفردى.. «سارة» تؤكد ضرورة ألّا تتعارض اللائحة الجديدة مع قانون الرياضة فى مصر.. وبعيدًا عن كل هذه العناوين والاحترام لـ«سارة» وما تقوله وتطلبه.. وأيضًا احترام لجنة اتحاد الكرة وما تقوم به وتبذله من وقت وفكر وجهد.. إلا أن الذى يعنينى بالفعل هو تلك اللائحة الجديدة، التى يجرى الآن إعدادها لإدارة كرة القدم فى مصر.. فهى ليست المرة الأولى التى يجرى فيها تغيير لائحة اتحاد الكرة.. لكن التغيير فى كل مرة كان شكليًا أكثر منه حقيقيًا وجذريًا.. كان فى معظم الأوقات تغييرًا المراد منه إبعاد أو فتح الأبواب لأشخاص بعينهم.. وما بين حسابات الانتخابات وأصواتها أو مصالح وأهواء شخصية أو ضغوط سياسية وإعلامية ومطالب ومجاملات لأندية.. كانت اللوائح الجديدة فى كل مرة يجرى تفريغها من أى جديد، لتبقى الكرة المصرية طول الوقت تُدار بنفس النظام والمنهج، حتى إن تبدلت الوجوه والأسماء.. وأتمنى الآن تغييرًا حقيقيًا لمصلحة الكرة.. وليس من المهم عدد أعضاء المجلس أو تخصيص مقعد للمرأة أو بند السنوات الثمانى.. إنما الأولوية تبقى لشكل ودور وتكوين الجمعية العمومية للاتحاد التى تختار وتحاسب.. وشروط الترشح وفتح الأبواب أمام الكفاءات الإدارية.. وتحديد واجبات الاتحاد ومهامه، وهل سيبقى يدير كل مسابقات الكرة أم ستكون هناك رابطة لأندية الممتاز هى التى تدير المسابقة.. وما الضمانات المطلوبة لتمتلك مصر أخيرًا مسابقات منتظمة.. والأهم على الإطلاق، كيف يمكن صياغة لائحة متفق عليها تجعل اتحاد الكرة فى مصر أقوى من أنديتها وينال احترام الجميع مهما كانت خلافاتهم مع أى قرار لهذا الاتحاد؟!.



*نقلاً عن المصري اليوم