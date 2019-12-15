«غول» العصر يسيطر

أحمد بلال خطف الأنظار من فوز الزمالك على بيراميدز، حيث تفرغ الجمهور الأبيض للرد على مهاجم الأهلى الأسبق ورهانه الخاسر على عدم إحراز المهاجم الشاب مصطفى محمد فى اللقاء المثير.

هناك تحول كبير فى طبيعة التعامل مع الأحداث فى الشارع الكروى، جمهور الزملكاوية فرغ كل شحناته فى السوشيال ميديا بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر وإنستجرام» للهجوم العنيف على مهاجم الأهلى، ونسى أن فريقه حقق فوزا كبيرا على فريق قوى خطير يستحق الإشادة بلاعبيهم والفرح معهم بالفوز.

ولأن السوشيال ميديا أصبحت غولا كاسحا، كان مسؤولو الأهلى فى قمة الذكاء، عندما اختاروا موعدا، ظهر الجمعة، وبعد ساعات من فوز الزمالك على بيراميدز للإعلان عن صفقتهم القوية بضم محمود عبد المنعم كهربا، التى حولت مؤشرات السوشيال ميديا كلها للاحتفالات الحمراء بضم اللاعب الأبيض، لينسى الجميع من فوز الزمالك، إلى التركيز فى توقيع كهربا واحتفالاته وقبلاته على التيشرت الأحمر وأبرز الأهلى قوة وفوائد الصفقة، وكمان ركز الجمهور الأبيض فى الرد والتقليل من الصفقة أو التأكيد على أنه لن يفيد، وهكذا تحول الاهتمام بالأحداث فى ساعات قليلة مع دوران السوشيال ميديا«غول العصر» التى أصبحت خارج السيطرة.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية