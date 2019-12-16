«شتاء» ساخن بدون عواطف

قبل الانتقالات الشتوية بأيام قليلة، جاء الميركاتو ساخنا بصفقة كهربا وانضمامه للأهلى والتى جعلت الأجواء مثيرة فى الشارع الكروى بين جماهير القطبين الأهلى والزمالك.

الإدارة الحمراء منتعشة، أجواء سعادة الحصول على حقوق استاد السلام، وانتصارات كروية، وجاءت صفقة كهربا لتجعل الأفراح تكتمل باعتبارها ردا على صفعة عبدالله السعيد الذى خرج من الأهلى بعد توقيعه للأبيض، فى الوقت الذى يفكر مرتضى منصور رئيس الزمالك كيف يرد على الأحمر رغم الظروف المالية، والجماهير البيضاء تترقب الرد مع كلام كثير وأنباء عن ضم عبدالله السعيد وتسريبات عن التفاوض مع صالح جمعة الذى خرج من حسابات فايلر مدرب الأهلى أو أحمد فتحى الذى يتردد رفضه مبلغ التجديد المعروض عليه من القلعة الحمراء .

والترقب والسخونة طالت بيراميدز بإعلان ديسابر عدم رغبته فى استمرار أحمد على مهاجم فريقه وهداف الدورى الماضى، ورفضت إدارة المقاولون الضغوط واعتذار اللاعب مؤكدين انتهاء زمن العواطف.

ميركاتو شتوى ساخن، يترقبه الجماهير فى كل فرق الدورى.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية