كابتن غندور لا تعاند

الموسم الكروى لسه فى النصف الأول، وبدأت نغمة رفض الأندية لبعض الحكام وتحديدهم بالاسم، وهذا يتطلب هدوءا وتركيزا من لجنة الحكام بقيادة جمال الغندور.

الأهلى تحفظ على ظهور إبراهيم نور الدين من جديد لإدارة مباراتهم مع حرس الحدود والجماهير هاجمت اختيار الحكم الذى لم يدر للأهلى مباريات منذ 469 يومًا بسبب أخطاء تحكيمية فى إدارته لمباراة الأحمر والإنتاج الحربى، فكان نور الدين تحت ضغط عصبى كبير طوال مباراة الحدود خوفا من الوقوع فى أى خطأ ضد الأهلى سيتم ترجمته بأنه متعمد لإسقاط الأحمر، كمان الزمالك اعترض على تعيين جهاد جريشة الذى دائما محل رفض أو تحفظ زملكاوى طوال السنوات الماضية، فكان الحكم تحت ضغوط رهيبة قبل إدارته للمباراة.

لماذا العناد ووضع الحكام تحت ضغوط كبيرة إحنا فى غنى عنها يا كابتن غندور؟.. نعم لا ترضخ لطلبات أو تهديدات لكن من أجل الحفاظ على حكامك ولا تعاند وتختار حكاما ترفضهم الأندية لتثبت أنك قوى.. لا عناد فى الغلط ولا عناد فى أمور تسبب خسائر أو تضغط على الحكام .. واختر الحكام المناسبين للمباريات بعيدا عن العناد.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية