ماذا ينقص «عواد»؟

محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، يواجه هجوما عنيفا ومحاولات مستمرة للتشكيك فى قدراته بعد كل مباراة يدخل فيها أهدافا، وذهب البعض إلى التقليل من إمكانية استمراره فى ميت عقبة.

عواد حارس مرمى موهوب، لكنه لم يحقق طموحات الجماهير الزملكاوية التى كانت تنتظر الكثير عند التعاقد معه، خاصة أن عواد كان محل أزمات كثيرة وسببا فى الهجوم والانتقادات التى تعرضت لها الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية واتهامها بالانحياز لحراس الأهلى والزمالك فقط، وعندما انضم الحارس للزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب.

لا خلاف أن عواد حارس جيد، لكن اللعب للأهلى والزمالك قصة تانية خالص وتحتاج مواصفات خاصة فى اللاعبين الذين يلعبون فى صفوفهم، فاللعب للأندية الأخرى مختلف، وتحديدا حارس المرمى لازم يكون يتحمل الضغوط ويمتلك نسبة عالية من التركيز، وهذا سر هفوات عواد منذ انضمامه، وهذا يتطلب وجود مدرب حراس مرمى يعرف كيف يحتوى الحارس ويساعده فى هذه المرحلة الحرجة، وممكن أيضا الاستعانة بطبيب نفسى ليتدخل وعمل برنامج تأهيلى لعواد ليعرف كيف يتخلص من الضغوط ويرفع نسبة تركيزه.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية