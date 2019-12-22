سيبقى أهم وأجمل ما فى حكاية إيهاب عبدالرحمن هو الإنسان الذى أبدا لا يستسلم أو ينكسر.. يخسر فجأة كل أحلامه ونجاحاته ويبقى قادرا على أن يبدأ ويحلم ويحاول من جديد.. تلاحقه اتهامات وتطارده شكوك ويبقى واقفا على قدميه دون خوف ويأس وإحباط..

ففى عام 2016 اقترب إيهاب عبدالرحمن من تحقيق أكبر أحلامه والفوز بميدالية أوليمبية فى لعبة رمى الرمح.. فقد أصبح وقتها بطل العرب وإفريقيا وألعاب البحر المتوسط والثانى على العالم ولم تعد الميدالية الأوليمبية مستحيلة أو حتى بعيدة.. وفجأة يتم اتهام إيهاب بتعاطى المنشطات.. وخسر كل شىء حيث كان ضحية لكثيرين أجبروه على سداد ثمن خطايا لم يرتكبها ليتم إيقافه محليا وعالميا.. ولم يعد هناك من يتوقع أو ينتظر أى مستقبل لبطل مصرى عالمى ولم يبق أيضا من يهتم به أو يتابع أخباره..

وفجأة.. تعلن اللجنة الأوليمبية المصرية أمس الأول تسلمها خطابا رسميا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات يفيد بانتهاء إيقاف إيهاب عبدالرحمن فى يناير المقبل وإمكان مشاركته من جديد فى أى بطولات محلية ودولية وأوليمبية أيضا..

وإذا كان الكثيرون فى مصر قد فوجئوا بالقرار الدولى بانتهاء إيقاف إيهاب.. فإن المفاجأة الأكبر للجميع كانت أن إيهاب طيلة الثلاث سنوات الماضية لم يفقد الأمل فى عودته من جديد.. وبقى طيلة هذه السنوات يواصل التدريب بجدية وانتظام واقتناع عميق بعودته..

ومع التدريب اليومى المستمر حفاظا على لياقته وقدرته.. واصل إيهاب حواره مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والتماس رفع الإيقاف.. وواصل أيضا دراسته لينال شهادة الماجستير ويقترب من نيل شهادة الدكتوراة فى ألعاب القوى..

وفور إعلان القرار أعلن إيهاب استعداده التام لخوض أى منافسات إقليمية وعالمية لينال فرصة المشاركة فى دورة طوكيو الأوليمبية المقبلة..

بل وأكد إيهاب أنه لا يريد السفر إلى طوكيو كضيف شرف إنما يريد ويأمل فى المنافسة على ميدالية أوليمبية لمصر فى رمى الرمح.. وكان جميلا أن يشكر إيهاب عائلته التى وقفت بجانبه خلال سنوات محنته القاسية وساندته، وأيضا قليلون لم يفقدوا ثقتهم فى إيهاب واقتناعهم بأنه كان ضحية لآخرين أهدروا دم بطل مصرى وسرقوا منه كل حقوقه وأجمل أحلامه.. ومع اللجنة الأوليمبية المصرية واتحاد ألعاب القوى.. بدأ إيهاب أمس مشوار الاستعداد لطوكيو وميداليتها الأوليمبية.



*نقلاً عن المصري اليوم