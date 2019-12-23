** سيطر الزمالك على ميدان مباراته مع سموحة. سيطر وهاجم وهدد مرمى الهانى سليمان. وقاتل لاعبو سموحة ولعب الفريق بتنظيم جيد، لكن ومع ذلك أهدر لاعبو الزمالك العديد من فرص التهديف التى لا تضيع. ما هذا؟ لقد كان مصطفى محمد يسدد ويصد الهانى سليمان. ويسدد بن شرقى فتذهب الكرة إلى يد الهانى سليمان. ويراوغ أوناجم ويسدد لتمر الكرة بجوار قائم الهانى سليمان. وينفرد كريم بامبو بالهانى سليمان، فيركل الكرة فى مرتين من فرصتين بعيدا عن مرمى الهانى سليمان. ونجح البوركينى كوفى فى التصدى لكرة عرضية من عبدالشافى فى لحظة كان فيها مرمى سموحة خاليا من الهانى سليمان، لترتد الكرة إلى فرجانى ساسى الذى يسددها من خارج منطقة الجزاء ولكن كوفى يتصدى لها قبل عودة الهانى سليمان إلى مرماه... ما هذا؟ هل هو حظ الهانى سليمان؟ هل هو سوء حظ الزمالك؟!

** الحظ موجود فى كرة القدم. وسوء الحظ موجود فى كرة القدم. لكن هل الحظ الجيد والحظ السيئ وراء خسائر أى فريق أو وراء عدم فوز فريق كثيرا؟ هل نحن أمام لعبة أو مباراة بين فريق محظوظ وبين فريق غير محظوظ؟ وهل الحظ وسوء الحظ فى تاريخ كرة القدم هو الذى صنع بطولات البرازيل وفرنسا وألمانيا وضيع بطولات من هولندا وإيطاليا والدنمارك وإسبانيا؟ هل الحظ الجيد صنع بطولات بايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد؟ وهل المنتخبات الإفريقية حظها سيئ غالبا أمام تفوق منتخب مصر؟ وهل الفرق الإفريقية حظها سيئ أمام الفرق المصرية والتونسية التى تحتكر تقريبا بطولات الأندية؟ وهل الحظ وراء عبقرية ميسى ورونالدو وصلاح أم أنها المهارة والتميز والتفرد والقدرة البدنية؟ هل يسجل ميسى أهدافه لأنه محظوظ؟ هل حلق كريستيانو رنالدو فوق الأرض وسجل أهداف الريال مدريد ويوفنتوس لأنه محظوظ؟

** هناك ألف هل، وألف سؤال، وألف إجابة.. لكن هناك الحقيقة الفنية التى نراها جيدا وهى أن الزمالك سيطر ولم يوفق. وأن لاعبى الزمالك مضغطون ومتوترون، ويعانون بسبب هذا الضغط وهذا التوتر.. وهم يستحقون هارد لك فى تلك فى المباراة ولا أكثر من ذلك ولا أقل..!

** من ظواهر العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين انتشار إقالات المدربين أوروبيا وعالميا وعربيا بالطبع. فهذا كارلو أنشيلوتى يذهب لتدريب إيفرتون خلفا لماركو سلفا، الذى أقيل يوم 6 ديسمبر، وهذا فيورنتينا الإيطالى يقيل فينشينزو مونتيلا من تدريب الفريق بعد الخسارة 1 / 4 أمام روما.. وهذا ديسابر يرحل عن بيراميدز مقالا، وهذا الإسماعيلى يقيل الصربى ميودراج يسيتش، ويستعين بأدهم السلحدار، وهكذا الأهلى يقيل لاسارتى ويعين فايلر. والزمالك يقيل ميتشو ويعين كارتيرون، وإنبى يقيل على ماهر ويعين حلمى طولان. والمائدة عامرة بإقالات محلية وأوروبية لمدربين فى ظاهرة لم تكن مطروحة بتلك القوة فى أندية العالم الآخر المتقدم.. لماذا؟ الإجابة: لأنه صعب جدا أن يكون البديل إقالة اللاعبين والإدارات؟!

** وجه هاتان باهبرى لاعب فريق الهلال السعودى، رسالة اعتذار لجماهير ناديه للخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام مونتيرى المكسيكى. وهى ظاهرة ايضا أن يطلق مدربون ولاعبون ومسئولون رسائل اعتذار لخسارة مباراة أو بطولة. فلماذا الاعتذار؟ لقد لعب الهلال ثلاث مباريات فى كأس العالم للأندية وأجاد وحصل على المركز الرابع وكان قريبا من المركز الثالث؟ فلماذا بات الاعتذار ترسيخا لفكرة وقوع خطأ ما؟ لماذا يعتذر مدرب ولاعب ومسئول عن خسارة مباراة أو بطولة فى لعبة فيها فائز ومهزوم حتما؟

*نقلا عن الشروق المصرية