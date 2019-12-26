اختبر نفسك!

اليوم يا عزيزي، وعلى طريقة المجلات والصحف، أو الاستبيانات الإلكترونية، سأقدم لك اختبارًا، تعرف منه هل تصلح لتكون رئيس نادٍ أم لا؟ هل يمكنك إدارة وقيادة نادٍ في عصر التسويق والاستثمار الرياضي؟! اختر إجابة واحدة لكل سؤال:

* الأندية الثلاثة الآتية تم عرضها عليك لتكون رئيسًا ومديرًا، ما هو اختيارك:

1 - الاتفاق السعودي. 2 - الترجي التونسي. 3 - ليدز يونايتد (نادٍ عريق لكنه بالدرجة الثانية الإنجليزية)؟

* معك 300 مليون، وأمامك النجوم الثلاثة، فمع من تتعاقد:

1 - بوجبا. 2 - ليو ميسي. 3 - كريستيانو رونالدو؟

* عندما تتعاقد مع اللاعب في السؤال السابق فكيف ستُنهي الصفقة؟

1 - تتواصل بالبريد الإلكتروني والمحمول. 2 - تسافر تنهيها بنفسك. 3- ترسل مدير التعاقدات.

* أين ستجلس في مباريات ناديك:

1 - دكة الطاقم الفني واللاعبين. 2 - المدرجات. 3 - تغيب تمامًا وتشاهد بالتلفزيون؟

* جاءك عرض رعاية من ثلاثة، اختر واحدًا:

1 - الخطوط الإماراتية 20 مليون ريال بالموسم. 2 - شركة أجنبية مغمورة 80 مليونًا بالموسم. 3- أرامكو السعودية 5 ملايين ريال بالموسم.

* في رأيك ما العنصر الأهم لزيادة مداخيل النادي:

1- دعم وتبرعات كل موسم بـ200 مليون ريال. 2 - بيع وشراء اللاعبين. 3 - قميص النادي وتذاكر المباريات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات؟

* لو بدأ سامي الجابر موهبته في هذا العصر وهذه السنوات فبكم تشتريه:

1 - 10 ملايين ريال. 2 - 20 مليون ريال. 3 - 50 مليون ريال.

* ما هي البطولة الأهم بالنسبة لك بوصفك رئيس النادي لتحقيقها:

1 - البطولة العربية. 2 - الدوري السعودي. 3- بطولة القارة (أبطال آسيا أو إفريقيا)؟

* ليس بالنادي إلا ملعب الفريق ومكتبك! ما هو أول مشروع تبدأ به:

1 - متجر النادي. 2 - صالة اللياقة وملعب للتدريب. 3- مبنى إدارة التسويق والاستثمار؟

* مَن الموظف الذي ستعطيه الراتب الأعلى من هؤلاء:

1 - المدير الفني. 2 - نجم الفريق الأول. 3- الرئيس التنفيذي؟

* النادي في أزمة مالية، ماذا تختار من هذا:

1 - طلب دعم شرفي.

2 - طلب قرض بنكي.

3 - الاستغناء عن نصف نجوم الفريق؟

انتهت الأسئلة وإليك الإجابات:

- إذا كانت أغلب إجاباتك رقم 1: راجع نفسك، تابع الرياضة وكيف تغيرت، ثم تقدم مرة أخرى للمنصب، وإلا ستكون رئيس النادي العربي الشهير الذي «يتهاوش مع ذباب وجهه»، وكل يومين نراه في مؤتمر مهددًا ومتوعدًا ومقاضيًا أحدَهُم! وناديه لا يتقدم إلا كل 10 سنوات خطوة!

- إذا كانت أغلب إجاباتك رقم 2: أنت جيد، وخبرتك لا بأس بها، لو كنتُ ذا سلطة سأعطيك المنصب، ولكن بعد دورة تدريبية، ومراقبة عملك بالسنوات الأولى. أنت رئيس ممتاز، ولكن في فترة التسعينيات! الرياضة تغيرت كثيرًا، وأصبحت ترتبط بعلم الاقتصاد والحساب كل سنة نعيشها!

- إذا كانت أغلب إجاباتك رقم 3: أهنئك؛ أنت الرئيس المثالي لأي نادٍ! انطلق في المجال وأنت مطمئن، أنت تقدم العقل على العاطفة، وتفكر كثيرًا قبل كل قرار، وتحب الأمور «متقنة» وعلى الوجه الأكمل، أرفعُ لك القبعة، الشماغ تحديدًا!

لماذا؟!

النادي العريق أفضل فرصة للاستثمار مهما كان وضعه بالبطولات الحالية بدولته، والدوري الإنجليزي هو الأقوى.

بوجبا شهرة لا عطاء، ونيمار مال مهدر لا يوازي موهبة! ورونالدو «شركة» بمفرده وآلة للربح لأي نادٍ!

التعاقدات من اختصاص مديرها، الرئيس الذي يتعاقد بنفسه، ويأخذ صورة مع النجم، هو رئيس «ديكتاتور»؛ يحب فعل كل شيء بنفسه، ولا يثق بموظفيه رغم أنه مَن اختارهم!

إدارة التسويق والاستثمار هي أهم شيء في الأندية العالمية، وحجر الزاوية والعمود الفقري!

أخيرًا: الرئيس التنفيذي ليس اليد اليمنى فقط لرئيس النادي، بل هو أطرافه الأربعة!

*نقلا عن الجزيرة السعودية