العين والحلقة المفقودة

أعتقد أن المدرب الكرواتي إيفان ليكو لم تتوفر له العناصر التي من الممكن أن تقوده إلى تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى منصات التتويج، لأن الفريق الحالي في نادي العين لا يرقى إلى الطموحات وسقف توقعات النادي المعروف بتاريخه، وسيحتاج إلى الانتظار طويلاً حتى يعود الزعيم إلى سابق عهده.



ربما تفاءلنا بتعاقدات العين في فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما العناصر الشابة، ولكن الملاحظ في المجموعة هو افتقادها عنصر الخبرة وحنكة البطولات، وهو الأمر الذي كنا نجده دائماً في نادي العين، ووصل الأمر إلى أن أصبح إرثاً، ولكن نادياً مثل العين دائماً ما تكون الألقاب طموحاته وبالتالي تمت إقالة ليكو مع أنه لا يتحمل كافة المسؤولية.



المدرب الكرواتي ليس ذاك الاسم الكبير، ولا يقترب من الأسماء السابقة التي دربت العين وربما يكون أضعفهم، والتعاقد معه منذ البداية كان أمراً خاطئاً، والجانب الآخر الخاطئ هو أن العين ما زال يفتقد عمر عبدالرحمن ولم يتمكن من تعويض غيابه، سواء بالتعاقد مع البرازيلي كايو أو غيره.

الفريق بحاجة إلى لاعبين أصحاب خبرة كبيرة ومهارات أعلى من الموجودين حالياً، لأننا ننظر إلى العين دائماً كمنافس خارجي في دوري أبطال آسيا، ونبني عليه الآمال وطموحات تشريف الكرة الإماراتية، لكن المجموعة الحالية تحتاج إلى صبر ووقت طويل حتى تتمكن من كسب إرث العين وإلى مدرب يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في إعادة هيبة الزعيم، من وزن الروماني كوزمين والكرواتيين زلاتكو وزوران.



الأمر الآخر الذي نجده غائباً في نادي العين هو فقدان القائد لدى المجموعة الحالية، التي يمتلك البعض منها مهارات جيدة ويعتبرون عناصر مؤثرة في المنتخب الأول، لكن دائماً ما كان العين يعتمد على لاعبين يمتلكون الحلول اللازمة في الأوقات الحرجة، سواء المحليون أو الأجانب، كما أن اختيارات الأجانب لم تكن جيدة إلى الآن، وربما كانت هناك آمال كبيرة على كايو الذي لم يظهر بمستواه المعهود رغم تسجيله عدداً من الأهداف، ولكن عليه أن يعي أن المطلوب منه أن يلعب دوراً أكبر في الفريق.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية