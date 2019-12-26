«معاش» للراحل عبدالعزيز

تعاطف عشرات الآلاف مع الراحل الحكم مدحت عبدالعزيز أحد نجوم الترسانة السابقين، والذى توفى بعد صراع طويل مع المرض اللعين، وكان بطل تريند السوشيال ميديا وتحركت بالفعل جهات كثيرة لدعم أسرته ماليا، فقرر اتحاد الكرة صرف مبلغ 20 ألف جنيه، بينما تكفل نادى الترسانة بمصاريف العزاء، وتقرر صرف مبلغ مالى لم يعلن عنه حتى الآن، مع مواقف كثيرة من زملاء الحكم فى الملاعب.

كل حالات التعاطف والمساندة الحقيقية كانت موجودة مع الحكم الراحل منذ مرضه وحتى وفاته، ولكن يتبقى قرار هام منتظر من طارق سعيد رئيس نادى الترسانة، باتخاذ قرار سريع بمعاش شهرى ثابت لأسرة عبدالعزيز يعينهم على أعباء الحياة خاصة وأن بعض أبنائه صغار مازالوا فى مراحل التعليم المختلفة.

بالتأكيد قرار تخصيص معاش شهرى من نادى الترسانة ليس سهلا لكنه ضرورى ويستطيع رئيس الشواكيش دعم أسرة الراحل من كل الاتجاهات، خاصة أنه نائب بمجلس النواب ويستطيع تحقيق الكثير وله مواقف كثيرة مشابهة.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية