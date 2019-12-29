الاستبدال والفيديو

تتحرك اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، لإحداث تطوير كبير فى منظومة الكرة المصرية من خلال تعديلات كبيرة فى اللائحة بما يخدم اللعبة، وبالتأكيد سيواجه هذا معارضة من البعض، لكن الأغلبية تدعمهم لتحقيق ما تريده الدولة من نهوض فى كل المجالات.



تطبيق تقنية الفيديو «الفار» ستحل كل المشاكل التى تهدد المسابقات المحلية، حيث ستساعد فى تقليل أخطاء التحكيم، ولكن الأزمة الحقيقية فى تمويل تطبيق الفيديو التى تصل إلى 3 آلاف دولار للمباراة الواحدة، ويجب أن تشارك الأندية بجزء فى التكلفة حتى يتم التنفيذ فى أسرع وقت.



وفى ملفات الجبلاية، هناك ضغوط كبيرة على اللجنة الخماسية لفتح باب الاستبدال، حيث هناك رغبة لعدد كبير من الأندية مطالبين بضرورة فتح الاستبدال، مثلما حدث منذ موسمين، ويقود هذا الاتجاه أندية الزمالك وبيراميدز والمقاصة، بينما يرفض الأهلى ذلك، مطالبا باستمرار لائحة المسابقات التى أعدت فى بداية الموسم.



كل الملفات مثيرة وشائكة وتحتاج قوة من الجناينى ورفاقه بما يحقق الفائدة للمسابقات والكرة المصرية مع مراعاة العدالة بين الجميع.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية