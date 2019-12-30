وليد سليمان.. لا يصلح

وليد سليمان، لاعب الأهلى، يقدم هذا الموسم مستوى ممتازا، ويتصدر مشهد هدافى الأحمر فى المباريات الأخيرة وبدأت تتغنى الجماهير الحمراء باللاعب وتضعه فى خانة تعويض عبد الله السعيد الذى رحل بضجة كبيرة لتوقيعه للزمالك قبل الانتقال لبيراميدز فى صفقة الموسم الماضى الأشهر.

وليد سليمان هو الحاوى الكروى فعلا للأهلى ليس الآن فقط، ولكن فى وجود السعيد ونجوم كثيرين أيضا، وجمهور الأهلى وأدواته دائما ما يبحثون عن لاعب يجعلونه الأيقونة التاريخية للنادى على غرار صالح سليم، ومن بعده محمود الخطيب ثم محمد أبو تريكة، وكان عبد الله السعيد الأقرب لدخول «قالب النجم الفذ» ولكن قضى على ذلك، وبات وليد سليمان هو الهدف للجمهور والآلة الإعلامية الحمراء تتحرك بقوة ليكون الحاوى هو الأسطورة القادمة، ولكن هذا صعب تحقيقه لأسباب عديدة أبرزها أن سليمان عمره حاليا 35 عاما، والأمر يحتاج سنوات لجعله الأيقونة والمنقذ للأحمر، وكمان طريقة لعب وتدوير فايلر لا تدعم ذلك.

الأهلى يضم لاعبين كثيرين موهوبين ولكن يفتقدون مقومات اللاعب الأيقونة الذى تلتف حوله الجماهير.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية