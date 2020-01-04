ملخص الأسبوع

لا يمكن لأي حكم أن يكون حكماً رابعاً في مباراة، وبعد أقل من 24 ساعة يقود مباراة أخرى في منطقة أخرى تتطلب السفر بالطائرة.. هذا حدث مع الحكم خالد الطريس..

ـ ولا يمكن لحكم أن يقود مباراة لأشواط إضافية وركلات ترجيح ثم يكون حكماً رابعاً في مباراة “قد يقودها في أي ظرف”، وهو الذي سافر من دولة إلى دولة خلال أقل من 24 ساعة!! هذا حدث مع الحكم سلطان الحربي.

ـ استطاع الأوروجوياني كارينيو أن يستعيد “شيئاً” من مكانته “الفنية” التي حققها مع النصر، وذلك من خلال مستوى فريق الوحدة ونتائجه في الجولات الماضية.. حتى الآن يعتبر كارينيو مكسباً للوحدة.

ـ إقامة مباراة واحدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مساء الجمعة، وإقامة 5 مباريات يوم السبت أمر لا يخدم الدوري فنياً وتسويقياَ!! آمل تجنب ذلك في جدول الدور الثاني.

ـ إقامة “ديربي” عسير بين أبها وضمك في نفس توقيت مباراة النصر والفيحاء وقريب من موعد مباراة الشباب والأهلي “أفسد” الحضور الجماهيري للمباراة وحرم نادي أبها من دخل مالي كبير.

ـ احترم كل الآراء “من باب الرأي والرأي الآخر” لكنني أعتقد أن من اتهم التحكيم بأنه وراء فوز النصر على الفيحاء شخص لا يفهم قانون كرة القدم أو شخص يبحث عن إثارة المشاكل.. الأمران أسوأ من بعضهما.

ـ رحيل اللاعب جوستافو من صفوف الفيصلي إلى فريق الوحدة يمثل صفقة، فهي قمة العقل من الناديين.. جوستافو أعطى للفيصلي كل ما لديه خلال 3 مواسم وانتقاله للوحدة قد يدفعه لتقديم الجديد.. إلى جانب استفادة مالية لخزينة الفيصلي قبل انخفاض قيمة اللاعب في سوق الانتقالات.

ـ النصر يتصدر فرق الدوري والهلال المرشح الأبرز لمنافسته على لقب الدوري.. الفريقان يعانيان من غياب حارس المرمى “البديل” القادر على تعويض غياب جونز والمعيوف.. هذا لا يعني عدم كفاءة البديل في الفريقين إنما عدم إعطاء الفرصة هو سبب تخوف جماهير الفريقين.

ـ فرضت لجنة الانضباط غرامة بمبلغ 50 ألف ريال على نادي النصر بسبب تأخير تقديم قائمة الفريق.. وفرضت “ذات” اللجنة غرامة بمبلغ 22 ألف و500 ريال على النادي الأهلي “لذات السبب”!! اختلاف المبلغ ربما سببه اختلاف “مدة” التأخير.. أعتقد أن “الانضباط” الحقيقي هو الالتزام بالوقت أما التأخير “دقيقة” أو ربع ساعة فهو “تأخير” يستوجب ذات الغرامة إذا كنا فعلاً نبحث عن “الانضباط”.



*نقلاً عن الرياضية السعودية