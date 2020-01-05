تسريب العقوبات ليس حلا

الأندية انقلبت كلها على التحكيم فى أيام قليلة، أغلب أندية الدورى تشكو من أخطاء الحكام وطلب الزمالك استقدام حكام أجانب بعد أحداث مباراته مع أسوان التى فاز بنتيجتها بهدفين مقابل لا شىء.





التحكيم المصرى بخير ولدى مصر حكام ممتازون، ولكن هناك أسباب كثيرة وراء الأخطاء، أبرزها الضغوط التى يتعرضون لها من إدارات الأندية خاصة الكبار الأهلى والزمالك وقبل ذلك الاختيارات للحكام فى المباريات وهو الأهم والأخطر لأن من أهم عوامل النجاح التحكيمى «اختيار الحكم المناسب لكل مباراة» بمعنى المباريات الحساسة الكبيرة للأهلى والزمالك تحتاج لحكام بمواصفات خاصة دوليين أو كبارا من أصحاب الشخصيات القوية، وليس القصة توزيع ومساواة بين الجميع وهذا كان شعار رموز التحكيم الذين أداروا سفينة لجنة الحكام لسنوات طويلة.



تسريب عقوبات بإيقاف حكام أخطأوا فى قرارات ليس الحل لأن هذا سيفقد عددا كبيرا من الحكام ثقتهم فى أنفسهم، وسيسيطر عليهم هواجس الخوف من السقوط فى الخطأ رغم أن هذا وارد بقوة ولن ينتهى فى عالم الكرة التى من متعتها أخطاء التحكيم.. الحل فى الاختيار الصح ودعم الحكام المصريين.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية