صالح جمعة.. فى مفترق الطرق

صالح جمعة، لاعب الأهلى الموهوب، معروض للإعارة لأى ناد خارجى حتى يخرج من ثلاجة الخواجة السويسرى فايلر الذى لا يقتنع بقدرات اللاعب ويرى أن الفريق ليس فى حاجة لوجوده.

ترددت أنباء عن تفكير الهلال السودانى فى ضم صالح جمعة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر تبدأ من انتقالات يناير قبل أن ينفى حمادة صدقى نجم الأهلى ومصر الأسبق والمدير الفنى الحالى للفريق السودانى، الأمر تماما.

لا خلاف على موهبة صالح جمعة، والكثيرون يتمنون أن يلتزم اللاعب ويركز ليفيد نفسه والأهلى وأى ناد يلعب له لأنه موهوب بالفعل، ولكن أهم شىء أن يكون صالح تعلم الدروس الكثيرة التى مر بها ويدرك أنه اهدر الكثير والكثير من الفرص التى أتيحت له ويعلم أن هناك كثيرين راهنوا عليه فى مرات عديدة وخاب ظنهم وارتكب أخطاء، وسلوكياته سبب فى أزماته بكل الأندية التى انضم لها، لأنه لاعب مزاجى ليس له كتالوج حصل على فرص كثيرة ولم يستغلها.

صالح جمعة موهبة كروية لا خلاف عليها ولولا الأزمات التى عاشها لكان فى مكان آخر ضمن الصفوف الأولى لنجوم الكرة المصرية، ولكن حاليا أصبح صالح جمعة يواجه شبح الرحيل عن الأهلى بعدما تجاهله السويسرى فايلر تماما وأعطى الضوء لتسويقه خارجيا، فهل يكون التسويق حلا ليستعيد جمعة بريقه ثم يعود مستقبلا للقلعة الحمراء فى حالة تألقه أم يرحل بلا عودة للأهلى ويدخل سكة النهاية الكروية؟!

*نقلا عن اليوم السابع المصرية