العالم.. يراقب الغردقة

اليوم، مصر فى حدث تاريخى يترقبه العالم كله فى سهل حشيش بالغردقة، حيث حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا، أحسن لاعب ولاعبة ومدرب وصاعد ومنتخب.

نجوم العالم البرازيلى كافو والأرجنتينى فيرون والفرنسى يورى دجور كاييف، والإنجليزى ستيف مكمانمان، والبرتغالى نونو جوميش، والسعودى سامى الجابر، واليابانى ناكاتا والإيفواريين دروجبا ويايا توريه والأنجولى فلافيو والكاميرونى روجيه ميلا، والسنغالى الحاج ضيوف، والغانى عبيدى بيليه، والزامبى كالوشا بواليا، والنيجيريين أموكاشى وكانو، كل هذا التجمع الذى لا يتجمع إلا نادرا سيكون فى مصر للإعلان المجانى عن مصر وسياحة مصر وأمن مصر وحضارة مصر، لذا مطلوب من الجميع أن يتكاتف لخروج الحفل بمظهر يليق بمكانة مصر عالميا مثلما حدث فى إبهار العالم بتنظيم أمم أفريقيا للكبارو وكمان تحت 23 سنة.

وخلال الساعات الماضية خرجت تسريبات عن فوز السنغالى ساديو مانى بلقب أحسن لاعب، وربط الكثيرون الأمر بإمكانية غياب محمد صلاح لعدم فوزه، وهذا سيكون سقطة كبيرة من الفرعون المصرى، لأنه لا يجوز غيابه فى حدث كروى بهذا الحجم، محمد صلاح صاحب البيت لازم يكون موجود، وغير ذلك خطأ لن ينسى فى تاريخه.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية