حمد الله سعودي أم إنجليزي

وفقاً للخبر المنشور في صحيفة يوروسبورت سعودية، أكدت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب واتفاق تم بين فريق أستون فيلا الإنجليزي ولاعب ومحترف النصر عبد الرزاق حمد الله، حيث أشار أحد وكلاء اللاعبين إلى أن الفريق الإنجليزي طلب من اللاعب رسميًّا الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت تلك التقارير الصحفية أنه وبشكل رسمي فإن عبد الرزاق حمد الله سوف ينتقل إلى أستون فيلا. كما أن اللاعب اتفق مع أستون فيلا على أنه يتقاضى 110 آلاف أسبوعيًّا. اللاعب سيقول وداعاً للمملكة العربية السعودية الأسبوع المُقبل.

هذا الخبر المتناقل في كثير من وسائل الإعلام من الناحية القانونية لا يحتاج عبد الرزاق حمد الله موافقة فريقه الحالي النصر السعودي للانتقال إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي، فقط يكسر عقده ويدفع الشرط الجزائي.

ولا يخفى على أحد أن انتقال عبد الرزاق حمد الله لفريقه الحالي النصر السعودي تم من خلال فسخ عقده مع الريان القطري بعد خلافات مع إدارة النادي حول العقد، وهذا أمر طبيعي في عالم المستديرة، لا يوجد ولاء مطلق لأي لاعب محترف، كل لاعب يفكر في مصلحته الشخصية.

لا يمكن تجاهل أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله مشهور محلياً وعربياً، لكن من الناحية العالمية يعتبر لاعبًا مجهولاً بسبب عدم مشاركته مع المنتخب المغربي في كثير من المناسبات القارية والعالمية بسبب مشاكله المستمرة مع المنتخب المغربي.



لا يبقى إلا أن أقول:

الفرص في العمر لا تتكرر، تأتي مرة واحدة، وحلم أي لاعب محترف في أي مكان في هذا العالم أن يلعب في الدوري الأفضل عالمياً الدوري الإنجليزي.

لا يخامرني أدنى شك لو انتقل عبد الرزاق حمد الله إلى الدوري الإنجليزي سوف يخسر النصر السعودي لاعبًا هدافًا لا يمكن تعويضه بسهولة، خاصة في الفترة الشتوية، لا يوجد خيارات بسبب ارتباط اللاعبين المميزين بعقودهم مع أنديتهم.

سوف يحصل النصر السعودي على أرباح مالية من كسر عبد الرزاق حمد الله، لأن الشرط الجزائي سوف يكون مبلغًا عاليًا، لكن لا قيمة لهذه الأموال في ظل خسارة مكينة أهداف، لاعب بقيمة عبد الرزاق حمد الله يعود له الفضل في تحقيق الفريق النصراوي لبطولتي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والسوبر السعودي.

سوف نترقب قرار المحترف المغربي ما بين قصة نجاح عالمية جديدة أو الندم بسبب فشله في تجربته الجديدة.



قبل أن ينام طفل الهندول يسأل:

هل عبد الرزاق حمد الله سوف يجعل فريقه النصر السعودي يشرب من نفس الكأس بكسر عقده؟!

*نقلا عن الرياضية السعودية